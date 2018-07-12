На Виннитчине из-за вспышки заболевания закрыли детский лагерь

Происшествия

В Винницкой области с 12 июля досрочно закрыта смена в детском лагере им. В.Загурного. Причиной стала вспышка кори.

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Решение закрыть лагерь на карантин приняла районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Установлено, что на вторую лагерную смену заехал инфицированный ребенок, а вскоре заболели еще трое детей.

Во время медосмотра подтвердилось, что у ребенка была корь. Учитывая, что карантин по кори длится 21 день, комиссия решила закрыть лагерь до конца смены.

Напомним, ранее в лагере «Славутич» под Киевом досрочно закрыли смену. Случилось это после того, как в лагере отравились отдыхавшие дети, а прибывшая комиссия нашла нарушения в организации питания.