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Почему мундиаль в России прошел без бойкота, —Дмитрий Чекалкин
Украинский блогер в Facebook сравнивает отношение мирового сообщества к Советскому Союзу во времена Афганской войны и к России — сейчас. Сравнение не в пользу современности.
«Бойкот, которого не было.
Неужели Украина для мирового сообщества в 2018-м значит меньше, чем Афганистан в 1980-м? И, если да, то почему?
«Сейчас не 80-е и не 90-е. Толерантное время. После Олимпиады в Сочи наследник СССР — Российская Федерация — позволяет себе вооруженное вторжение на территорию сопредельной страны и аннексию части ее территории. Целостность и независимость этой страны защищены совместными обязательствами заинтересованных сторон. За эти гарантии страна добровольно отдала большой ядерный потенциал — и получила в замен аннексию и войну на Донбассе.
И что же в результате? Глубокая озабоченность, нежные (чтобы не разозлить, не дай Бог!) санкции и даже ничего не значащая «нерукопожатность» не применяется. Сбитый самолет, доказанные факты агрессии, политические убийства, поддержка самых одиозных режимов, циничное вранье и наплевательское отношение к международному праву…
В России благополучно проходит мундиаль 2018. Без бойкота. Без публичного осуждения политики агрессии РФ в Крыму и на Донбассе. Без упоминаний о сбитом российскими военными «Боинге». Все, как будто ничего и не было. Даже украинский режиссер Сенцов, получивший 20 лет строгого режима по смехотворным обвинениям в терроризме, практически не упоминается, чтобы не портить футбольный карнавал.
Восьмидесятые — не самые лучшие годы с точки зрения международной безопасности и напряженности, но в том, как реагировал цивилизованный мир на агрессию и беспредел, был свой резон. Никто не стеснялся сказать бандиту, что он бандит. Никто не боялся лишить агрессора технологий, рынков, снизить цены на рынке для прекращения денежных поступлений в бюджет страны, несущей миру опасность.
Потому что в дом к вору в гости ходить неправильно.
Потому что участие в таком мероприятии ведущих стран Запада, членов НАТО и «Большой семерки» легитимизирует действия бандита и агрессора.
И футбольный праздник превращается в мероприятие по отбеливанию черного кобеля, пусть не добела, но до пристойного серого цвета.
Я понимаю, что в Вашингтоне сейчас не Рейган, а в Лондоне не Тэтчер, что мир стал толерантным, что ястребы сейчас не в моде, бывшие сторожевые псы демократии потеряли клыки и стали вегетарианцами, но все-таки хотелось справедливости, хотя бы моральной…"
Ранее в «ФАКТАХ»: украинский журналист и блогер считает, что машины на «евробляхах» — это следствие, а не причина.
влажность:
давление:
ветер:
“ Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься... ”