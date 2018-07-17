Порошенко рассказал, когда на Донбассе состоятся местные выборы

Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что после вывода российских войск с востока страны начнется процесс подготовки к местным выборам на оккупированных ныне территориях. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Сразу же после того, как будут выведены российские войска с нашей территории, как она заберет артиллерию, танки, как только миротворческая миссия разоружит незаконные вооруженные формирования — мы сразу же готовы начать процесс по подготовке местных выборов», — сказал Порошенко.

Отметил, что власть будет вести диалог с теми, кто на выборах будет признан во время волеизъявления граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей.

«Мы будем вести диалог по реализации прав местного самоуправления в освобожденных территориях. Это Минск (минские договоренности, — ред.). Там так написано и мы готовы выполнять договоренности», — добавил Порошенко.

Президент добавил, что дорожная карта по введению миротворческой миссии ООН на востоке предложена в рамках Нормандского формата.

Отвечая на вопрос о влиянии на Россию для ее согласия на введение миротворческой миссии на востоке Украины, Порошенко отметил, что российский президент Владимир Путин, очевидно, не согласится на те условия, на которых настаивает Украина.

«Путин в свою защиту сказал, что, мол, готов согласиться на миротворцев, но это должен быть экскорт-сервис, которій должен сопровождать наблюдателей ОБСЕ. То есть они приехали в девять утра, на 18:00 — поехали домой. А что там будет до девяти, сколько украинцев убьют … Такая позиция абсолютно неприемлема для Украины», — сказал Порошенко.

По его словам, никогда в ООН не было такого формата.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко заявил о том, что сотрудничество Украины с НАТО будет расширяться.