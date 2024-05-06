Гриценко, Єхануров, Єжель. Хто і як роззброював ЗСУ? Інфографіка

На старті незалежності Україна мала майже мільйонну армію, третій за розміром у світі ядерний арсенал, величезні запаси боєприпасів і військової техніки. Проте за кожного президента та міністра оборони у період з 2004 до 2017 року відбувалося скорочення озброєння. Про це пише «Слово і діло».

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Наприклад, Анатолій Гриценко, який очолював Міноборони при президентові Ющенку (лютий 2005 — грудень 2007) продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ: 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів «Точка» і 84 тактичні ракети.

Його наступник Юрій Єхануров (грудень 2007 — червень 2009) вивів зі складу ЗСУ 102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки, 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплексів «Точка».

Останній етап підриву обороноздатності України був у 2010−2014 роках за президента Віктора Януковича.

Тоді чисельність ЗСУ продовжували необґрунтовано скорочувати, армія не фінансувалася на належному рівні та не перебувала у мобілізаційній готовності. Рівень забезпечення військ основними видами озброєння та техніки був критично низьким.

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За міністра оборони Михайла Єжеля (березня 2010 — лютий 2012) було списано тисячу танків, 205 БТР, 127 бойових літаків, 29 бойових або транспортних вертольотів, 29 ракет.

Зараз на озброєнні ЗСУ найновітніші воєнні комплекси та зброя.

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