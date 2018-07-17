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Украинская певица произвела фурор на «Славянском базаре» (видео)

16:26 17 июля 2018   551
певица Мила Нитич
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

В Витебске (Беларусь) завершился международный фестиваль «Славянский базар». Украинская певица Мила Нитич сумела покорить местную публику и жюри, завоевав премию 10 тысяч долларов.

Во время гала-концерта разрешилась главная интрига фестиваля — Гран-при и премию 20 тысяч долларов получил 28-летний Марчелу Рошка из Румынии. На родине певец известен как финалист шоу «Голос Румынии» и «Х-фактор». Также он руководит церковным хором в Бухаресте.

Перед выходом на сцену я всегда читаю короткую молитву. Когда готовился к конкурсу и подбирал репертуар, сразу решил: одной из песен обязательно должна быть «Молитва». Верил, что с ней у меня все обязательно получится, — признался Рошка после церемонии награждения.

Набравший такое же количество (156) баллов певец из Казахстана Ернар Садирбаев получил первую премию и 15 тысяч долларов.

Украинка Мила Нитич, которая после исполнения «Червоной руты» в первый конкурсный день получила самые высокие оценки жюри, получила вторую премию и 10 тысяч долларов.

Кроме того, Мила стала любимицей публики. Зрители искренне полюбили зажигательную украинку и щедро одаривали ее аплодисментами, подолгу не отпуская со сцены. В свою очередь Мила задаривала шоколадом и конфетами операторов и звукорежиссеров шоу.

Сильвия из Польши и Евгений Курчич из Беларуси также набрали одинаковое количество баллов. За третье место они получили по 2500 долларов.

Ранее Нитич говорила, что конкурс для нее — это опыт и возможность испытать себя на прочность.

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