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С 19 июля в столице частично перекроют Южный мост
Как сообщили в «Киевавтодоре», в связи с ремонтом деформационных швов с 19 июля по 7 августа на Южном мостовом переходе частично ограничат движение транспорта:
— на эстакадном выезде на Южный мост со Столичного шоссе во второй полосе движения;
— на эстакадном выезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе в первой полосе движения.
В корпорации приносят извинения водителям за временные неудобства.
Напомним, что до конца лета из-за ремонта прогонового строения на мосту имени Патона частично ограничено движение в первой полосе в направлении с левого на правый берег Днепра.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед подорожанием проезда в метро киевляне сэкономили 10 миллионов гривен.
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