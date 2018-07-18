Общество

С 19 июля в столице частично перекроют Южный мост

Как сообщили в «Киевавтодоре», в связи с ремонтом деформационных швов с 19 июля по 7 августа на Южном мостовом переходе частично ограничат движение транспорта:

— на эстакадном выезде на Южный мост со Столичного шоссе во второй полосе движения;

— на эстакадном выезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе в первой полосе движения.

В корпорации приносят извинения водителям за временные неудобства.

Напомним, что до конца лета из-за ремонта прогонового строения на мосту имени Патона частично ограничено движение в первой полосе в направлении с левого на правый берег Днепра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед подорожанием проезда в метро киевляне сэкономили 10 миллионов гривен.