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Мир

"Путин развязал уголовную вендетту в отношении меня", — финансист Браудер

20:39 18 июля 2018   65
браудер
Инф. «ФАКТОВ»

Британский финансист Уильям Браудер, известный как инициатор так называемых «законов Магнитского», признает, что попал в список личных врагов Путина. В то же время Браудер убежден, что «путинская уголовная вендетта» закончится провалом, поскольку на противоположной стороне — весь цивилизованный мир. Об этом финансист заявил в интервью русской службе «Голоса Америки».

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Имя Браудера периодически всплывает в выступлениях Путина. Не стала исключением и последняя пресс-конференция по итогам саммита «Путин — Трамп». Президент РФ предложил Вашингтону допросить Браудера в присутствии российских следователей. Финансист на это заявил, что подобные допросы невозможны: Штаты в этом вопросе не пойдут навстречу России. «Я уверен, что защитой мне будет принцип верховенства закона в США», — убежден Браудер.

По мнению финансиста, его преследование для Путина уже стало личным делом: «Он не делает секрета из того, что отмена „Закона Магнитского“ стала его самым большим приоритетом во внешней политике. Он очень раздражен и огорчен по поводу всех, кто был наказан в соответствии с „Законом Магнитского“ и ему подобными актами».

При этом Браудер рассчитывает на поддержку цивилизованного мира: «Есть очень широкий международный консенсус по поводу того, что Путин развязал уголовную вендетту в отношении меня, и большинство цивилизованных стран настроены защищать меня, а не поддерживать эту путинскую вендетту».

Напомним, Уильям Браудер развернул активную деятельность в Великобритании и США, обвинив российские власти в коррупции и в убийстве Сергея Магнитского. На основании обвинений Браудера сначала в США, а потом в ряде других стран, были приняты так называемые «законы Магнитского» о санкциях против российских граждан, подозреваемых в коррупции.

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