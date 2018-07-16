Мир

Путин: "С чего вы взяли, что Дональд мне доверяет, а я — ему?"

В понедельник, 16 июля, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели совместную пресс-конференцию после прошедшего в Хельсинки двустороннего саммита.

Российский президент назвал Трампа просто — Дональд. Но при этом добавил: «Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что Дональд мне доверяет, а я — ему? Он защищает интересы США, я — России. У нас есть совпадающие интересы, и мы ищем точки соприкосновения».

«Да, я хотел, чтобы Дональд выиграл на президентских выборах. Потому что он говорил, что хочет наладить отношения с Россией», — заявил Путин.

Путин подчеркнул, что ему пришлось еще раз объяснить президенту США, что Россия никогда не вмешивалась в выборный процесс в других странах. И также подчеркнул, что Россия готова к совместному расследованию, если США предоставят конкретные факты по делу.

Он также заявил, что Россия может допустить комиссию Роберта Мюллера присутствовать на допросах российских граждан, которых США подозревают во вмешательстве в американские выборы, но тут должен работать принцип взаимности — российские следователи должны быть допущены на допросы по тем делам, которые затрагивают интересы Москвы. В частности, приводит в пример деятельность Уильяма Браудера.

Путин предложил создать «новую философию» российско-американских отношений. Для этого необходимо привлечь экспертов и аналитиков. «В целом, мы довольны нашей первой полномасштабной встречей», — подчеркнул он.

Важной темой переговоров стала Украина. Путин снова заявил о необходимость соблюдения Минских соглашений.

Также российский президент еще раз подчеркнул позицию Москвы относительно Тегерана. По его мнению, Иран, благодаря ядерной сделке стал самой проверяемой страной в мире. При этом Путин отметил заслуги Трампа в направлении урегулирования Корейского кризиса.

На Голанских высотах необходимо развести сирийские и израильские войска, чтобы надежно обеспечить безопасность государства Израиль, отметил Путин. «Россия заинтересована в таком развитии событий и будет придерживаться такой позиции», — сказал он.

Одно из направлений совместной работы — установление мира в Сирии, где Россия и США могли бы продемонстрировать миру совместную работу. «Для этого у нас есть все необходимые слагаемые», — считает Путин.