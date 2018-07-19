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- 16:03 Патрульные спасли 85-летнюю бабушку, которая хотела выброситься из окна многоэтажки
Патрульные спасли 85-летнюю бабушку, которая хотела выброситься из окна многоэтажки (видео)
В Черкассах патрульным удалось отговорить 85-летнюю старушку от суицида. Чтобы уговорить пенсионерку не делать роковой шаг, правоохранителям пришлось выбить дверь ее квартиры. Об этом «ФАКТАМ» рассказала пресс-офицер патрульной полиции Черкасчины Зоя Вовк.
«Бабушку, стоявшую на подоконнике, увидели случайные прохожие. Пенсионерка разбила окно и уже готова была спрыгнуть вниз. Было видно, что она порезалась и была в крови. Прохожие тут же позвонили в патрульную полицию. Хорошо, что один из экипажей находился неподалеку от места происшествия и они приехали достаточно быстро.
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Старушка не реагировала на просьбы патрульных спуститься с подоконника и тогда наши ребята решили проникнуть в квартиру. Дверь была заперта и ее пришлось выбивать.
Психолога в экипаже патрульных не было. Переговоры с самоубийцей пришлось вести одному из членов экипажа. Он начала мягко расспрашивать пожилую женщину, что случилось, и подходил к ней все ближе. Патрульному удалось уговорить старушку спуститься с подоконника. Она была в стрессовом состоянии и сказала, что не помнит, как разбила окно и почему собиралась совершить самоубийство.
Бабушка живет одна. За ней присматривали соседи. Теперь же в квартиру, где она проживала, вызвали ее родственников, чтобы постоянно находились рядом", — сказала Вовк.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что патрульные в Киеве отговорили прыгать из окна 14-го этажа 84-летнюю старушку.
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