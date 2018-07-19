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Сенцов рассказал, кто распространяет слухи о его смерти
Украинский режиссер Олег Сенцов, более двух месяцев голодающий в российской колонии, попросил не распространять ложные слухи о его смерти. Просьбу Сенцова передал адвокат Дмитрий Динзе.
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«По поводу слухов о смерти он посмеялся над людьми, которые распространяют их, и считает их просто вредителями», — сказал Динзе в эфире «Громадське».
В беседе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой адвокат дополнительно уточнил, что состояние здоровья Олега значительно ухудшилось, ослабела сердечная мышца, уже был второй кризис, спровоцированный голодовкой. Наблюдал адвокат и другие изменения в состоянии: Сенцов практически не ориентируется в датах, переспрашивает, какой сегодня день, не может вспомнить точную дату кризиса.
Денисова намерена добиваться, чтобы в колонию к Сенцову приехали представители ООН по правам человека и правозащитных институтов Совета Европы.
Напомним, Сенцов объявил голодовку 14 мая, требуя освободить всех политзаключенных из российских тюрем.
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