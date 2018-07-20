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Победитель прошлого сезона «Танців з зірками» сделал неожиданное признание (фото)
Хореограф и танцор Игорь Кузьменко, который в минувшем сезоне «Танці з зірками» («1+1») стал победителем в паре с Натальей Могилевской, рассказал, что вместе с супругой Александрой они готовятся впервые стать родителями.
«ФАКТЫ» узнали, что ради участия в танцевальном проекте Александра и Игорь даже отложили свадьбу. А предложение руки и сердца танцор сделал в День всех влюбленных, сразу после окончания шоу.
— Мы давно мечтали о ребенке, — признался Игорь Кузьменко. — Я был совершенно счастлив, узнав о жены, что скоро стану отцом!
Кстати, продюсеры «Танців з зірками» намекнули, что популярный танцор вновь может оказаться в проекте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны имена лишь нескольких участников: «Холостяк» Иракли Макацария, боксер Денис Беринчик и фитнес-тренер Анита Луценко. В новом сезоне увеличится количество звездных участников — до 14. А вот судейский состав остается неизменным: Дима Монатик, Влад Яма и Катерина Кухар.
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“ Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...”