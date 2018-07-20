Ветеран АТО с товарищем ночью спасли тонувшего в море 18-летнего спортсмена (фото)

Происшествия

Ночное подводное плавание едва не обернулось трагедией для 18-летнего Максима (на фото). Парень в гидрокостюме и ластах неожиданно пошел ко дну, рассказали «ФАКТАМ» в ГСЧС Запорожской области.

«Это произошло в Бердянске, в микрорайоне Лиски. Максим — спортсмен-пловец, занимается дайвингом. С его слов, он впервые решил поплавать в темное время суток. Парня не остановило то, что в это время на Азовском море был шторм. Максим рассказывал нам потом, мол, решил, что ему «море по колено».

Его ласты неожиданно запутались в водорослях. В это время набежала волна, и парень, наглотавшись воды, пошел ко дну. Хорошо, что в это время на берегу находились его родственники. Но они не решились сами зайти в воду и стали звать на помощь. Но вы же понимаете, что в ночное время на берегу даже курортного города людей можно и не найти. Однако Максиму повезло.

К берегу как раз подходил небольшой прогулочный катер. Из двух друзей, которые были на катере один — Юрий Сулимов, по счастливой случайности оказался бывшим профессиональным спасателем.

Сказал, что несколько лет назад уволился из спасательной службы, так как его родственники опасались, что его работа очень опасная. А второй мужчина, Сергей Алексеенко — ветеран АТО. Оба очень хорошо плавают.

Они, не раздумывая, кинулись в воду. Юрий рассказал нам, что искали утонувшего парня минут 15. Вокруг кромешная тьма. Только редкие блики от кораблей как-то хоть немного освещают поверхность воды. А тут еще у Максима черный гидрокостюм. С каждой минутой вероятность того, что пловца найдут живым, уменьшалась. И тут Сергей Алексеенко предложил искать парня возле берега. Мол, была большая волна, которая и могла прибить Максима к суше. Именно на дне, в пяти метрах от берега и нашли пловца. Он был живой, но без сознания. Не известно. Сколько провел под водой.

Юрий Сулимов рассказывает, что парня откачивали минут пять. Из него, может быть, целое ведро воды вылилось. Но самое главное, что он живой.

Когда Максим пришел в себя, первое, что он сказал: «А я-то думал, что я Бог и все могу», — рассказали в ГСЧС Запорожской области.

*Бывший спасатель Юрий Сулимов пришел на помощь парню

*Спасенный спортсмен Максим

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как случайный прохожий спас двух тонущих 6-летних подружек.

Фото пресс-службы главка ГСЧС Запорожской области

Фото — скрин с видео ТРК Юг