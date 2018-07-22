На Прикарпатье утонули рыбаки

Происшествия

На Прикарпатье в субботу, 21 июля, на озере в селе Залужжя Рогатинского района утонули рыбаки.

Как сообщили «Фактам» в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации, во время рыбалки на озере в компании из трех человек стал тонуть 53-летний житель города Рогатин. Пытаясь его спасти, в воду бросился его 51-летний товарищ.

В результате оба рыбака утонули. Тело первого вытащили из воды практически сразу, однако врачи приехавшей «скорой» констатировали уже наступившую смерть.

Тело второго рыбака сотрудники отделения водолазно-спасательных работ в ходе поисковых работ обнаружили спустя три часа.

Напомним, ранее на Прикарпатье молодая пара совершила самоубийство за месяц до свадьбы.