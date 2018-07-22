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На Прикарпатье утонули рыбаки
На Прикарпатье в субботу, 21 июля, на озере в селе Залужжя Рогатинского района утонули рыбаки.
Как сообщили «Фактам» в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации, во время рыбалки на озере в компании из трех человек стал тонуть 53-летний житель города Рогатин. Пытаясь его спасти, в воду бросился его 51-летний товарищ.
В результате оба рыбака утонули. Тело первого вытащили из воды практически сразу, однако врачи приехавшей «скорой» констатировали уже наступившую смерть.
Тело второго рыбака сотрудники отделения водолазно-спасательных работ в ходе поисковых работ обнаружили спустя три часа.
Напомним, ранее на Прикарпатье молодая пара совершила самоубийство за месяц до свадьбы.
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“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”