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Происшествия

На Прикарпатье утонули рыбаки

14:02 22 июля 2018   168
На Прикарпатье утонули рыбаки
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ»

На Прикарпатье в субботу, 21 июля, на озере в селе Залужжя Рогатинского района утонули рыбаки.

Как сообщили «Фактам» в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации, во время рыбалки на озере в компании из трех человек стал тонуть 53-летний житель города Рогатин. Пытаясь его спасти, в воду бросился его 51-летний товарищ.

В результате оба рыбака утонули. Тело первого вытащили из воды практически сразу, однако врачи приехавшей «скорой» констатировали уже наступившую смерть.

Тело второго рыбака сотрудники отделения водолазно-спасательных работ в ходе поисковых работ обнаружили спустя три часа.

Напомним, ранее на Прикарпатье молодая пара совершила самоубийство за месяц до свадьбы.

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