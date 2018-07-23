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Кровавое ДТП под Житомиром: суд отправил под домашний арест владельца микроавтобуса-«убийцы»
В понедельник, 23 июля, Королевский районный суд Житомира избирал меру пресечения владельцу микроавтобуса Volkswagen LT-35, в котором 20 июля во время столкновения с фурой погибли 10 человек и еще 10 получили травмы.
Как сообщают местные СМИ, решение о мере пресечения 41-летнему жителю Ровенской области планировалось вынести еще до обеда, однако заседание было отложено из-за плохого самочувствия подозреваемого. Медпомощь ему оказали на месте, после чего рассмотрение ходатайства следователя продолжилось.
В ходе слушания представитель прокуратуры заявил, что в действиях владельца микроавтобуса следователи усмотрели необеспечение надлежащего техсостояния транспортного средства и несоблюдение правил его технической эксплуатации. В частности, по словам прокурора, в микроавтобусе, который перевозил 19 пассажиров по маршруту Киев — Ровно, во время поездки отказали тормоза (это может объяснить отсутствие на месте ДТП тормозного пути). Подозреваемый это опровергал и не признавал инкриминируемые ему нарушения.
Заслушав все стороны, суд отправил владельца маршрутки под круглосуточный домашний арест сроком на два месяца.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нынешнем состоянии пострадавших в результате кровавого ДТП под Житомиром.
Фото издания «Житомир.Info»
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