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Сделал замечание: водители маршруток под Киевом избили полицейского и забрызгали газом
В Вишневом местные маршрутчики избили полицейского, который сделал замечание одному из водителей за агрессивную езду и нарушение правил дорожного движения.
Как сообщает «Киев Оперативный», инцидент произошел с участием инспектора патрульной полиции Игорем, который возвращался домой в Вишневое после ночной смены и сел в маршрутку № 805 (AI9109AE) .
Патрульный обратил внимание на агрессивную манеру вождения водителя маршрутного автобуса, который, к тому же, нарушил ПДД — проехал на красный свет светофора. Полицейский подошел к водителю и попросил его сообщить государственный номерной знак, чтобы передать его диспетчеру 102. Водитель отказался. Не стал он предоставлять информацию и после того, как полицейский предъявил свое удостоверение.
Водитель отказался останавливаться на остановке, которая нужна была Игорю. Вместо этого он отвез его на конечную остановку, где затеял с полицейским драку, позвав на помощь коллег. Прибежавшие водители подключились к драке и применили против полицейского слезоточивый газ, а потом начали звонить своим «решалам». Они угрожали правоохранителю, заявляя, что тот «уже не работает» и что «этот маршрут держат такие люди, что тебе и не снилось»…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», водитель маршрутки выбросил пассажира из автобуса за Единый билет.
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