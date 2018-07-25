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Происшествия

Смертельный наезд Hummer в Киеве: на глазах у матери погиб ребенок (фото, видео)

4:20 25 июля 2018   556
Hummer
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на среду на столичном бульваре Леси Украинки, недалеко от бизнес-центра «Парус» произошел трагический случай с маленьким пешеходом: автомобиль Hummer смертельно травмировал девочку.

Предварительно выяснилось, что ребенок вместе с мамой переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Весь транспорт, двигавшийся в сторону Бессарабки остановился. Кроме Hummer.

Его водитель на глазах многих людей поехал на красный. От страшного удара ребенок отлетел вперед — примерно на полсотни метров. А мощный внедорожник продолжил движение.

Но проехал нарушитель немного, поскольку был задержан водителями. Полиция прибыла очень быстро, также без задержек появилась и скорая. Увы, медикам спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась в карете скорой.

Чуть позже к месту происшествия подтянулись другие патрули, чтобы избежать самосуда над водителем.

Его личность установлена, но полиция по вполне понятным причинам не разглашает данные. Известно, что водителю-убийце приблизительно 30 лет. Вскоре к находящемуся под охраной водителю прибыли адвокаты. Не исключено, что он будет арестован до решения суда. Начато расследование.

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