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Оккупанты похвастались новым этапом строительства Крымского моста
На Крымском мосту оккупанты начали укладку железнодорожных путей. Об этом сообщает «официальный сайт» моста.
Оккупационная администрация Крыма планирует в будущем запустить передвижение по мосту железнодорожных составов массой 7100 тонн, с допустимой скоростью движения для пассажирских поездов — 120, а для грузовых — 80 километров в час.
«На пролетах Крымского моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений», — заявил один из руководителей реализуемого оккупационными властями проекта по строительству Крымского моста Евгений Чибышев.
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Российские власти планируют проложить на полуостров железнодорожное полотно длиной 38 километров.
Как писали «ФАКТЫ», автомобильный проезд по Крымскому (Керченскому) мосту, соединяющий оккупированный Россией полуостров Крым с Краснодарским краем, был открыт 15 мая 2018 года.
Тем не менее, открытие моста не принесло долгожданного улучшения транспортного сообщения полуострова с РФ. Узкая автомобильная трасса моста стоит в перманентных пробках.
Российские СМИ также неоднозначно отзывались о качестве постройки моста и его надежности.
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