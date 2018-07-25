Оккупанты похвастались новым этапом строительства Крымского моста

Украина

На Крымском мосту оккупанты начали укладку железнодорожных путей. Об этом сообщает «официальный сайт» моста.

Оккупационная администрация Крыма планирует в будущем запустить передвижение по мосту железнодорожных составов массой 7100 тонн, с допустимой скоростью движения для пассажирских поездов — 120, а для грузовых — 80 километров в час.

«На пролетах Крымского моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений», — заявил один из руководителей реализуемого оккупационными властями проекта по строительству Крымского моста Евгений Чибышев.

Читайте также: Нидерланды возбудили семь уголовных дел из-за строительства Керченского моста, — Тука

Российские власти планируют проложить на полуостров железнодорожное полотно длиной 38 километров.

Как писали «ФАКТЫ», автомобильный проезд по Крымскому (Керченскому) мосту, соединяющий оккупированный Россией полуостров Крым с Краснодарским краем, был открыт 15 мая 2018 года.

Тем не менее, открытие моста не принесло долгожданного улучшения транспортного сообщения полуострова с РФ. Узкая автомобильная трасса моста стоит в перманентных пробках.

Российские СМИ также неоднозначно отзывались о качестве постройки моста и его надежности.