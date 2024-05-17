Вшановують памʼять та говорять про життя: як пройшов Всесвітній день памʼяті людей, які померли від СНІДу (фото)

Понад 1 000 000 українців і українок було протестовано на ВІЛ за 7 років діяльності проєкту HealthLink. З них 26 000 українців вперше дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус і отримують лікування. А значить, можуть жити й контролювати стан свого здоров’я. Такі дані навели активісти найбільшої пацієнтської організації БО «100% Життя» під час акції «Мільйон врятованих життів» до Всесвітнього дня памʼяті людей, які померли від СНІДу.

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У цей день активісти по всьому світу не тільки вшановують памʼять померлих від СНІДу, а й говорять про життя. Україна посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за поширеністю ВІЛ-інфекції. Проте сьогодні з ВІЛ можна жити. Спільними зусиллями партнерів, донорів і держави робиться все можливе, щоб в умовах воєнного часу були доступні програми з профілактики й підтримки, тестування та лікування. Так, однією з опор системи охорони здоровʼя є проєкт HealthLink — наймасштабніший проєкт із тестування на ВІЛ в Україні.

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«Проєкт HealthLink від початку будувався на партнерстві широкого кола учасників. Побудована система не похитнулась ні під час пандемії COVID-19, ні під час повномасштабної війни в Україні. Наші досягнення — це результат синергії зусиль значної кількості людей, а також всеохопної підтримки з боку донора проєкту USAID, який гнучко реагував на наші потреби», — розповів директор БО «100% Життя» Шерембей Дмитро.

Таким чином, кожну третю нововиявлену особу з ВІЛ було залучено до тестування завдяки діяльності проєкту HealthLink.

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Понад 22 000 осіб розпочали прийом препаратів антиретровірусної терапії та ще понад 1 700 отримали доконтактну профілактику ВІЛ, яку призначають ВІЛ-негативним людям із високим ризиком інфікування. Також 381 людина повернулась до лікування завдяки програмі. Водночас із тестуванням на ВІЛ 96 000 українців протестувались на гепатити та майже 6 700 — на сифіліс.

Держава гарантує українцям із ВІЛ право на всю потрібну медичну допомогу протягом життя: це все безплатно, конфіденційно та відповідає провідним світовим протоколам лікування.

Проєкт HealthLink «Прискорення зусиль із протидії ВІЛ/СНІДу в Україні» реалізовувався найбільшою пацієнтською організацією країни БО «100% Життя» у партнерстві з МБФ «Альянс громадського здоров’я» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Додамо, що під час повномасштабного вторгнення пацієнти з ВІЛ продовжують отримувати курси АРВ-терапії.

Фото: Євгеній Завгородній

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