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США приняли важное решение по Крыму
В среду, 25 июля, Государственный департамент США опубликовал «Крымскую декларацию». В этом важном документе подчеркивается, что Вашингтон не признает Крым частью России. Текст декларации размещен на официальном сайте ведомства. Документ подписан государственным секретарем США Майком Помпео (на фото в заголовке).
«Как и в случае с декларацией Уэллеса 1940, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой, так как это противоречит международному праву», — говорится в декларации.
Также отмечается, что США вместе с союзниками обещают придерживаться этой позиции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.
Как известно, в 1940 году государственный секретарь США Бенджамин Самнер Уэллес подписал декларацию, в которой Вашингтон отказался признать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Документ оставался в силе до распада Советского Союза в 1991 году.
Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что Белый дом принял решение отложить встречу Трампа с Путиным.
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