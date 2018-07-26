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Происшествия

В Одесской области от удара молнии вспыхнула школа

3:50 26 июля 2018   12
Возгорание в школе
Инф. «ФАКТОВ»

Удар молнии стал причиной возгорания школы в Килийском районе Одесской области. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко.

«В селе Лески вследствие удара молнии произошло возгорание кровли блока школы, в котором учебный процесс не осуществляется», — написал он.

По словам Бойченко, возгорание оперативно локализовано и ликвидировано, благодаря оперативным действиям работников школы, сельского совета и местного сельхозпредприятия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», молния попала в здание школы № 3 в городе Балта Одесской области. В результате этого начался пожар на третьем этаже и на крыше здания, который практически уничтожил несколько классов.

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