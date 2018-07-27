Трамп перед президентскими выборами заплатил за молчание еще трем любовницам

Мир

В четверг, 26 июля, адвокат Майкл Авенатти, защищающий интересы порнозвезды Сторми Дэниэлс в ее тяжбе с президентом США, заявил, что Дональд Трамп перед выборами 2016 года заплатил за молчание еще трем своим бывшим любовницам. Как уже сообщали «ФАКТЫ», секс-скандал вокруг мистера Трампа вспыхнул с новой силой, после того как его бывший адвокат Майкл Коэн обнародовал аудиозаписи, которые он тайком от Дональда делал во время их разговоров. Записи доказывают, что Трамп прекрасно знал, что Коэн предложит женщинам деньги.

Майкл Авенатти

До сих пор было известно, что достаточно крупны суммы получили Сторми Дэниэлс и бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал. Теперь Авенатти утверждает, что к нему обратились еще три женщины. Их имена он пока не называет. Однако адвокат подчеркивает, что отныне представляет также и их интересы.

Авенатти написал на своей страничке в Twitter: «Еще три женщины. Всем заплатили различными способами. Настало время Майклу Коэну и Дональду Трампу на 100 процентов рассказть правду американскому народу. Все документы, все записи, СЕЙЧАС. Больше никакой лжи или недомолвок. Баста».

Есть и еще одна неприятная новость для Трампа. Коэн заявил, что Дональд знал и лично одобрил ставшую скандально известной встречу в июне 2016 года, в которой приняли участие его сын Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер и Пол Манафорт, с одной стороны, и несколько россиян, с другой стороны. Встреча состоялась в Трамп-тауэр на Манхэттене. Российский адвокат Наталья Весельницкая обещала передать команде Трампа некий компромат на Хиллари Клинтон.

Майкл Коэн

Этими переговорами особенно заинтересовался специальный прокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы в США и связей Трампа с Москвой. Свои показания по встрече уже дали сын и зять Трампа, Манафорт, Весельницкая. Сам американский президент категорически отрицает, что знал об этой встрече.

Теперь Коэн готов рассказать Мюллеру все, что он об этом знает. И тогда, если Трамп действительно одобрил встречу с Весельницкой, возникает вопрос, почему он так упорно все отрицает.