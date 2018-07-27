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Цукерберг с треском вылетел из первой пятерки самых богатых людей в мире
Последние дни стали сущим кошмаром для акционеров Facebook. Акции компании за сутки рухнули в цене на 24 процента. В денежном эквиваленте это означает, что акционеры потеряли в считанные минуты почти 170 миллиардов долларов!
Безусловно, это в полной мере ощутил на себе и глава Facebook Марк Цукерберг. Еще 9 июля он праздновал свое попадание в первую тройку самых богатых людей в мире. В тот день Bloomberg оценил его капитал в 81,6 миллиарда долларов. Не прошло и трех недель, как Марк с треском вылетел не только из первой тройки рейтинга, но и из первой пятерки.
Цукерберг потерял за последние сутки 15,9 миллиарда долларов! Это самое крупное падение, зафиксированное в 2018 году. На данный момент Bloomberg оценивает его состояние в 70,6 миллиарда долларов. Это позволило Марку занять только шестое место.
Первая пятерка теперь выглядит так: Джефф Безос (149 миллиардов долларов), Билл Гейтс (96,8 миллиарда долларов), Уоррен Баффетт (82,5 миллиарда долларов), Бернар Арно (77,1 миллиарда долларов), Амансио Ортега (73,4 миллиарда долларов).
Кстати, впервые в 2018 году самый богатый человек в мире Джефф Безос также понес значительные убытки. За сутки он потерял 4 миллиарда 390 миллионов долларов.
Аналитики не исключают, что это также связано с обвалом акций Facebook.
Но больше всего владельцев ценных бумаг волнует вопрос, что происходит с компанией Цукерберга? По итогам второго квартала 2018 года Facebook показал свой исторический максимум. За полгода акции самой популярной соцсети в мире выросли в цене на 23 процента. И вдруг такой резкий откат на прежние позиции…
Эксперты связывают это со скандалами, которые сотрясали компанию в последнее время. В начале марта стало известно, что лондонская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе.
В июне выяснилось, что Facebook предоставляла компаниям-партнерам доступ к данным пользователей и их друзей без их согласия даже после того, как заявила, что больше не будет передавать подобную информацию третьим сторонам.
Кроме того, соцсеть обвиняли в неумении бороться с фейковыми новостями, которые могли спровоцировать волны уличного насилия в Мьянме и Шри-Ланке.
Цукерберг признал, что его компания допустила ошибки, которые привели к тому, что личные данные миллионов человек были использованы политтехнологами, и пообещал усложнить доступ сторонних приложений к любой информации о пользователях. Но репутация Facebook пострадала. Это привело к тому, что в США рост пользователей соцсети остановился, а в Европе и вовсе произошло уменьшение числа абонентов. Только в странах Азии их число продолжает расти. Однако и здесь Facebook давно уже не демонстрирует то, что от него ожидали. Проблема заключается в том, что соцсеть с 2009 года запрещена в Китае, и многочисленные попытки Цукерберга договориться с Пекином не увенчались пока успехом.
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“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”