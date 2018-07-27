Цукерберг с треском вылетел из первой пятерки самых богатых людей в мире

Мир

Последние дни стали сущим кошмаром для акционеров Facebook. Акции компании за сутки рухнули в цене на 24 процента. В денежном эквиваленте это означает, что акционеры потеряли в считанные минуты почти 170 миллиардов долларов!

Безусловно, это в полной мере ощутил на себе и глава Facebook Марк Цукерберг. Еще 9 июля он праздновал свое попадание в первую тройку самых богатых людей в мире. В тот день Bloomberg оценил его капитал в 81,6 миллиарда долларов. Не прошло и трех недель, как Марк с треском вылетел не только из первой тройки рейтинга, но и из первой пятерки.

Цукерберг потерял за последние сутки 15,9 миллиарда долларов! Это самое крупное падение, зафиксированное в 2018 году. На данный момент Bloomberg оценивает его состояние в 70,6 миллиарда долларов. Это позволило Марку занять только шестое место.

Первая пятерка теперь выглядит так: Джефф Безос (149 миллиардов долларов), Билл Гейтс (96,8 миллиарда долларов), Уоррен Баффетт (82,5 миллиарда долларов), Бернар Арно (77,1 миллиарда долларов), Амансио Ортега (73,4 миллиарда долларов).

Кстати, впервые в 2018 году самый богатый человек в мире Джефф Безос также понес значительные убытки. За сутки он потерял 4 миллиарда 390 миллионов долларов.

Аналитики не исключают, что это также связано с обвалом акций Facebook.

Но больше всего владельцев ценных бумаг волнует вопрос, что происходит с компанией Цукерберга? По итогам второго квартала 2018 года Facebook показал свой исторический максимум. За полгода акции самой популярной соцсети в мире выросли в цене на 23 процента. И вдруг такой резкий откат на прежние позиции…

Эксперты связывают это со скандалами, которые сотрясали компанию в последнее время. В начале марта стало известно, что лондонская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе.

В июне выяснилось, что Facebook предоставляла компаниям-партнерам доступ к данным пользователей и их друзей без их согласия даже после того, как заявила, что больше не будет передавать подобную информацию третьим сторонам.

Кроме того, соцсеть обвиняли в неумении бороться с фейковыми новостями, которые могли спровоцировать волны уличного насилия в Мьянме и Шри-Ланке.

Цукерберг признал, что его компания допустила ошибки, которые привели к тому, что личные данные миллионов человек были использованы политтехнологами, и пообещал усложнить доступ сторонних приложений к любой информации о пользователях. Но репутация Facebook пострадала. Это привело к тому, что в США рост пользователей соцсети остановился, а в Европе и вовсе произошло уменьшение числа абонентов. Только в странах Азии их число продолжает расти. Однако и здесь Facebook давно уже не демонстрирует то, что от него ожидали. Проблема заключается в том, что соцсеть с 2009 года запрещена в Китае, и многочисленные попытки Цукерберга договориться с Пекином не увенчались пока успехом.