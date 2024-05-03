«Війна в Україні найближчим часом навряд чи завершиться»: про що доповіла розвідка США в американському Конгресі

«Параноїдальний страх» президента росії путіна щодо нібито наміру Заходу «обмежити владу росії» привів його до рішення витрачати історично рекордні суми на мілітаризацію і продовжувати війну проти України. Про це під час слухань у Конгресі США заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.

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Як повідомляє «Голос Америки», під час виступу Евріл Гейнс зазначила, що насправді дії, яких вживало НАТО, були спрямовані на запевнення у зворотному. Проте рішення самого путіна прискорили «події, яких він намагався уникнути», зокрема розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які протягом десятиліть зберігали нейтралітет.

«путін продовжує „параноїдально“ вважати, що росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більша, краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії», — каже Гейнс.

Тому стратегічні цілі путіна залишаються незмінними: «Він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України Заходом як зміцнення його давнього переконання, що Сполучені Штати і Європа прагнуть обмежити владу росії».

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За словами директорки Національної розвідки США, агресивна тактика москви, найімовірніше, продовжуватиметься і війна найближчим часом навряд чи завершиться.

Гейнс підкреслила, що для продовження війни путін спрямовує дедалі більшу частку бюджету країни на її мілітаризацію.

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«путін збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію», — сказала Гейнс і додала, що наразі оборонний бюджет рф становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку заступника начальника ГУР МО України Вадима Скібіцького про те, що власними силами Україна не зможе перемогти росію на полі бою, доведеться домовлятися.

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