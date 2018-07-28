Над Украиной в пассажирский авиалайнер попала молния

Происшествия

В субботу, 28 июля, пролетавший над Одесской областью (над Окнянским районом) пассажирский самолет Embraer 190 молдавской авиакомпании Air Moldova получил удар молнии.

Как сообщает пресс-служба Air Moldova, лайнер совершал регулярный рейс по маршруту Кишинев — Санкт- Петербург.

«Молния, ударила в борт E190 через 10 минут после его взлета, — сообщили в компании. — Она, к счастью, не причинила вреда авиасудну, находившемуся на высоте порядка 4 тысяч метров, люди также не пострадали. Однако пилот принял решение вернуться в Кишиневский международный аэропорт для осмотра самолета».

Авиалайнер приземлился без происшествий, сейчас его осматривают техники. На борту самолета — 113 пассажиров и экипаж.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области от удара молнии загорелась школа.