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Огромные долги вынуждают Ани Лорак работать на износ, — росСМИ
Роскошные платья, запоминающиеся хиты, большая команда танцоров и обслуги — все это требует больших денег. О том, насколько тяжело они достаются, певица рассказала в эксклюзивном интервью Dni.Ru во время музыкального фестиваля «Жара» в Баку.
«Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю, — вздыхает Лорак. — Я — эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!»
При этом Лорак — главный «кормилец» в семье. Ее муж Мурат Налчаджиоглу — не денежный мешок, не олигарх и не плечо в шоу-бизнесе, как многие думают.
«Это иллюзия, что у меня богатый муж. Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее»,— рассказала певица.
Издание напоминает, что красивая история отношений Ани и Мурата началась в 2005 году. Певица отдыхала в Турции и в отеле познакомилась с симпатичным менеджером. Это была любовь с первого взгляда. А утром, когда Лорак надо было улетать, будущий муж ей признался:"Я не знаю, увижу ли я тебя когда-нибудь еще раз, но я буду ждать тебя всю жизнь!"
Сейчас у певицы уже большая дочь — в этом году она пойдет в первый класс. Причем в школу Соня Налчаждиоглу идет хорошо подготовленная — она умеет писать, считать и говорит на четырех (!) языках. «Дочь знает русский, украинский, английский и турецкий, которому ее учит сестра моего мужа, ее родная тетя», — похвасталась Ани. А в Турции, которая стала для них судьбоносной, они проводят теперь каждое лето. И сразу после «Жары» Ани снова собирается именно туда.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак рассказала, что в связи с постоянной критикой в свой адрес в Украине придумала жизненную формулу «Где мы — там и классно» и так создает себе чувство комфорта.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”