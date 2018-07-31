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Суд в США оставил Манафорта за решеткой

20:22 31 июля 2018   512
Пол Манафорт
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа на выборах президента США Пол Манафорт останется под стражей. Такое решение принял апелляционный суд США, отклонив его просьбу об освобождении перед началом слушаний.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «Блумберг», в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния) начинаются слушания по делу Пола Манафорта.

Экс-главу избирательного штаба Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов долларов. Деньги американский лоббист заработал во время сотрудничества с украинской Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Западные массмедиа не исключают, что Пола Манафорта могут приговорить к 305 годам лишения свободы

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед началом судебного заседания по делу Манафорта президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по сговору с Россией

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