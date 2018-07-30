У Мюллера назвали размер вознаграждения, полученного Манафортом в Украине

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Экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича в США Пол Манафорт заработал более 60 миллионов долларов за работу политического консультанта в Украине.

Об этом сообщил спецпрокурор США Роберт Мюллер накануне заседания суда, передает Bloomberg.

Американские прокуроры намерены доказать, что Манафорт заработал так много, что «не сообщил о значительном проценте этих доходов в своей налоговой декларации», отмечается в представлении Мюллера в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния.

Как известно, против Манафорта выдвинуто обвинение в банковских и налоговых махинациях с целью скрыть миллион долларов, полученных от правительства Виктора Януковича. 69 летний Манафорт находится под стражей, после того как прокурорам удалось доказать, что он пытался повлиять на свидетелей по его делу. Кроме Вирджинии, его также ждет суд в Вашингтоне. Там его обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, работая на зарубежное правительство. Пол Манафорт отрицает все обвинения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спецпрокурор Федерального бюро расследований США Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей в деле по обвинению Пола Манафорта в банковских и налоговых преступлениях.