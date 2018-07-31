Трамп сделал резонансное заявление по сговору с Россией

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В США в Вирджинии начинается судебный процесс в отношении Пола Манафорта — экс-руководителя избирательной кампании нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Ему, в частности, инкриминируют, налоговые махинации, а спецпрокурор Роберт Мюллер пытается установить, вступал ли предвыборный штаб Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

В связи с началом судебного процесса Дональд Трамп заявил, что сговор не является преступлением, — сообщает «Голос Америки». «Сговор не преступление, но это не имеет значения, потому что никакого сговора не было (разве что у лгуньи Хиллари и демократов)!» — написал Трамп в своем Twitter.

Сообщается, что президент Америки категорически отрицает, что его приближенные сотрудничали с Россией для обеспечения победы над его конкурентом — кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Напомним, что Полу Манафорту предъявлены обвинения по 18 пунктам и они, в основном, связаны со скрытием доходов, полученных им за лоббистскую работу в интересах экс-президента Украины Виктра Януковича.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спецпрокурор Федерального бюро расследований США Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей в деле по обвинению Пола Манафорта в банковских и налоговых преступлениях.