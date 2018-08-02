В пригороде Одессы совершено дерзкое покушение на активистов (фото)

Происшествия

В четверг, 2 августа, в населенном пункте Червоный Хутор (относится к Овидиопольскому району области, хотя это ближний пригород Одессы) было совершено покушение на двоих известных активистов — Михаила Кузаконя и Григория Козьму. В иномарку «Тойота», в которой находились лидер одесской организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и журналист Григорий Козьма, врезался грузовик ГАЗ.

Грузовик двигался на большой скорости, сообщил «ФАКТАМ» сам Козьма, и только по счастливой случайности он и его спутник успели покинуть салон авто.

По словам активиста, он заехал за Кузаконем, который проживает в данном районе:

«Как только подъехал к дому Михаила, на улице Светлой, мимо проехал мопед и его водитель предупредил находившихся на узкой улице детей, чтобы не играли в данном месте. Также неподалеку стоял мужчина спортивного телосложения, который постоянно разговаривал по телефону и показался подозрительным. Позднее, уже находясь в „Тойоте“ (она принадлежит Козьме. - Авт.), увидели, как грузовой автомобиль, набирая скорость, мчится прямо на нас. Я едва успел выпрыгнуть, думая, что у него отказали тормоза… Но увидел, как водитель несется к мопеду, и понял, что это покушение…»

Козьма пояснил, что водитель грузовика, набрав скорость, выпрыгнул из кабины и скрылся с места происшествия на мопеде, который ожидал его неподалеку. Предполагается, что злоумышленников было трое. Водителя грузовика Козьма пытался задержать, стреляя в воздух из своего зарегистрированного травматического оружия.

Рядом с местом происшествия играли четверо детей, которые стали свидетелями случившегося. Иномарка Козьмы получила значительные механические повреждения: грузовик без водителя совершил лобовое столкновение, смяв легковой автомобиль. Оба активиста связывают покушение со своей общественной деятельностью. Они известны как оппозиционеры городской власти, занимались такими громкими делами, как конфликт с военным аэродромом «Школьный» и т. д.

Кузаконь также рассказал, что ему неоднократно угрожали физической расправой, о чем он заявлял в правоохранительные органы. В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

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«Происшествие квалифицировано как покушение на умышленное убийство, — сообщили в региональном главке Нацполиции. - Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины («Покушение на умышленное убийство»).

Инцидент прокомментировал в среду после брифинга в Киеве генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, вспомнив также о случившемся ранее покушении на убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

По словам Луценко, покушения на убийство активистов показали рост количества правонарушений на юге Украины. «Началась реализация плана по дестабилизации», — сказал генпрокурор.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению военного эксперта и блогера Алексея Арестовича, Кремль в ближайшее время будет активно раскачивать ситуацию в Украине, особенно на юге.