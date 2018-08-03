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Мир

В результате взрыва в мечети в Афганистане погибли десятки людей

16:49 3 августа 2018   12
мечеть
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 3 августа, в мечети на востоке Афганистана прогремел взрыв. В результате как минимум 25 человек погибли. От 30 до 100, по разным данным, получили травмы разной степени тяжести.

Reuters информирует, что взрыв совершили два террориста-смертника во время традиционной пятничной молитвы в шиитской мечети в городе Гардез. Сообщается, что в это время храм был заполнен верующими.

Отметим, что теракты в Афганистане — не редкость. Чаще всего их совершают сторонники радикального движения «Талибан» или экстремистской организации «Исламское государство». На этот момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, 30 июля в Таджикистане убили четырех иностранных туристов. Глава МВД подчеркнул, что это мог быть теракт.

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