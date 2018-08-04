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В Одессе группа девочек-подростков жестоко избили свою сверстницу (видео)
Полиция расследует случай в Одессе, когда группа девочек-подростков жестоко избила свою сверстницу и засняла «бои без правил» на видео.
На пятиминутном «ролике» четко видно, как подростки совершают уголовно наказуемое преступление. Место действия: один из наиболее крупных жилых массивов Одессы — Черемушки в Малиновском районе города. Здесь, между зданиями средней школы № 69 (к слову, с углубленным изучением английского языка) и заброшенного детского сада озверевшая группа планомерно избивает — руками и ногами — свою сверстницу. При этом происходящее сопровождается ненормативной лексикой.
Группа из шести-семи молодых людей, словно сорвавшихся с цепи, наносят сильные удары в различные части тела «намеченной жертвы», унижают и таскают ее за волосы. Рядом стоят «наблюдатели» — особи мужского пола и фиксируют все на видео, даже не стремясь помешать насилию. Более того, подсказывают, как лучше ударить.
Избиением компания не ограничилась: «детки» вытянули из кармана жертвы мобильный телефон, вытряхнули содержимое сумочки избитой девочки на землю и забрали имущество себе.
Полиция Малиновского района уже знает о произошедшем. Там сообщили, что передали видеозапись в отдел превенции. «Расследование будет вести полиция, — прокомментировала руководитель департамента образования и науки городского совета Елена Буйневич. - Это уголовное преступление. Психологическую помощь окажут специалисты департамента, свяжемся со здравоохранением, уточним, поступал ли ребенок».
В региональном главке Нацполиции установили, что участники события — знакомые между собой подростки 13−14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района. Избиение происходило в июле, а причиной конфликта между девушками стал парень, ранее встречавшийся с одной из нападающих. Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней оскорбленная школьница, заручившись поддержкой подруг, организовала драку со своей конкуренткой.
Советник начальника полицейского главка Руслан Форостяк сообщил, что инцидент, скорее всего, будет расследоваться по статье о хулиганстве группой лиц (ст. 296 УК Украины). Советник также хотел бы, чтобы департамент образования дал оценку школе: «Это — персональная ответственность директора и классного руководителя, по моему мнению. Потому что родители родителями, но, прежде всего здесь надо обратить внимание школе на эти проявления, это не подростки из соседнего двора, а именно один класс, одна школа, и качество воспитания, как говорится, налицо».
При этом правоохранители всячески избегают называть номер школы, воспитанники которой фигурируют на видео.
Напомним, ранее похожий случай произошел в Каховке Херсонской области: в окружении толпы 14-летняя и 13-летняя школьницы устроили побоище.
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“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”