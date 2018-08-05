Президента Венесуэлы во время военного парада пытались убить с помощью дронов (фото, видео)

Мир

В субботу, 4 августа, во время военного парада по случае 81-й годовщины Национальной гвардии Венесуэлы в столице страны Каракасе было совершено покушение на президента Николаса Мадуро. Глава государства не пострадал. Ранения получили семеро солдат Национальной гвардии.

Прямая трансляция выступления президента Венесуэлы во время военного парада была неожиданно прервана. На последних кадрах видны бегущие военнослужащие. Когда Мадуро говорил о состоянии венесуэльской экономики, звук неожиданно пропал. Все, кто стоял на сцене, резко посмотрели наверх. После этого камера показала несколько десятков бегущих солдат, и трансляция прервалась.

Министра связи Венесуэлы Хорхе Родригес стал первым официальным лицом, заявившим о покушении на президента. Он сообщил, что недалеко от места, где стоял Мадуро, сработали два дрона со взрывчаткой.

Беспилотные аппараты в кадры телетрансляции не попали. Местное издание El Nacional сообщило о звуках взрывов со ссылкой на очевидцев. О взрыве также сообщило агентство AFP. Однако агентство APсо ссылкой на пожарных, которые находились на месте происшествия, сообщает, что никаких дронов возле Мадуро не было. По их версии, во время речи президента взорвался баллон с газом.

Сам Мадуро выступил с заявлением спустя несколько часов после инцидента. Он подчеркнул, что это было покушение на него. «Летательный аппарат взорвался возле меня, большой взрыв. Спустя несколько секунд был второй взрыв… Дрон летел ко мне, однако там был щит любви. Я уверен, что проживу еще много лет».

На фотографиях с места события видно, как охрана закрывала Мадуро пуленепробиваемыми щитами.

По словам президента, несколько подозреваемых в причастности к покушению уже задержаны. Ответственность за покушение взяла на себя малоизвестная организация «Национальное движение солдат в футболках». В соцсетях ее члены заявили, что смогли продемонстрировать уязвимость правящей верхушки, хотя дроны и были «сбиты снайперами». Попытки журналистов связаться с представителями организации не увенчались успехом.

Мадуро обвинил в покушении «правые силы Колумбии» во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Колумбийские власти назвали это заявление необоснованным.

На Сантосе список «врагов Венесуэлы» в выступлении Мадуро на закончился. «Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По предварительным данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае — Венесуэлы», — заявил Мадуро.

Напомним, Николас Мадуро впервые стал президентом после смерти Уго Чавеса в 2013 году. В мае нынешнего года он принес присягу на новый президентский срок после спорной победы на выборах. В ходе предвыборной кампании многие представители оппозиции были отстранены от участия в ней либо просто посажены в тюрьмы. Некоторым из них пришлось бежать из страны. Главный оппозиционный альянс Венесуэлы MUD бойкотировал голосование. В результате на участки пришли менее 50 процентов избирателей.

Целый ряд государств Латинской Америки не признали результатов голосования и в знак протеста отозвали своих послов в Венесуэле. США усилили санкции против правительства Мадуро, обвинив его в стремлении уничтожить демократию в стране.

Почти весь 2017 год ознаменовался в Венесуэле беспрерывными массовыми протестами. Мадуро не церемонился с демонстрантами. Против них были брошены солдаты Национальной гвардии. В ходе подавления протестов погибли 125 человек. Президент через созданное им учредительное собрание де-факто лишил полномочий парламент, где у оппозиции было большинство. Кризис политический сопровождается в стране глубоким экономическим кризисом. Не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.