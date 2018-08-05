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Украина поддержит Грузию в день 10-летия российской агрессии
В десятую годовщину оккупации территории Грузии и агрессии со стороны Российской Федерации (РФ) с визитом солидарности в страну прибудут дипломаты Польши, стран Балтии и Украины. Об этом сообщает «Польское радио».
Отмечается, что дипломаты поедут в Грузию в понедельник, 6 августа. В частности, с визитом прибудут глава польской дипломатии Яцек Чапутович, вице-премьер Украины Павел Розенко и министры иностранных дел Литвы Линас Линкявичус и Латвии — Эдгарс Ринкевичс.
По информации пресс-центра МИД Польши, во время двухдневного визита состоятся встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, а также главой грузинской дипломатии Давитом Залкалиани и другими политиками.
Поскольку визит связан с десятой годовщиной российской агрессии против Грузии, дипломаты также возложат цветы к памятнику павшим за единство Грузии и к памятника Леху Качиньскому в Тбилиси.
«Визит напоминает о визите поддержки, организованном 12 августа 2008 года президентом Польши Лехом Качинским. В этом визите приняли участие президенты Эстонии, Литвы, Украины и премьер Латвии. Это отважное решение было принято тогда, когда в столице Грузии Тбилиси приближались российские танки»,— написано в анонсе польского МИД.
«10 лет после начала российской агрессии против Грузии. Россия продолжает нарушать суверенитет Грузии, занимая 20% территории. Завтра вместе с коллегами едем в Тбилиси, чтобы выразить солидарность с грузинами», — написал в своем Twitter Линкявичус.
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