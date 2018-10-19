Смогут ли теперь банки забирать квартиры у должников по кредитам

Деньги

Парламент принял документ, положения которого очень важны для большинства украинцев, но особенно — для обладателей ипотечных кредитов. Речь идет о новом Кодексе по процедурам банкротства. Один из томов этого объемного документа касается процедуры банкротства физических лиц, в частности, устанавливает особый пятилетний период реструктуризации ипотечных валютных кредитов и отменяет мораторий на изъятие квартир у неплательщиков. Стоит напомнить, что упомянутый мораторий был введен в 2014 году. После этого большинство должников по валютным кредитам просто вовсе перестали платить. В результате общая задолженность по ипотечным кредитам постоянно растет.

Как заявил соавтор кодекса, председатель Комитета по вопросам экономической политики Верховной Рады Украины Андрей Иванчук, при окончательном утверждении кодекса в него было внесено много существенных поправок. Поэтому народный депутат попросил дождаться официальной публикации кодекса, которая может состояться через одну-две недели, и не распространять безосновательные слухи о нормах документа.

«Самое главное, что я хотел бы сообщить: только должник, только физическое лицо по своей собственной воле сможет начать процедуру банкротства. Ни один кредитор не может и не будет иметь права начать эту процедуру. Исключительно только должник. Если он захочет очиститься от кредитной истории, он будет иметь право этим инструментом воспользоваться», — заявил Иванчук.

При этом, по словам народного депутата, уже начали распространяться спекуляции о том, что человека якобы «могут выселить из его дома или забрать жилье».

«Это абсолютная чушь! В конечном тексте законопроекта вы увидите, что мы защитили физических лиц и в плане жилья для обеспечения собственных нужд и членов семьи и так далее», — отметил глава Комитета по вопросам экономической политики.

Хотя некоторые официальные комментарии процедур нового кодекса уже появились. В частности, специалисты Национального банка Украины разъяснили, как же теперь валютные должники будут рассчитываться с банками.

В официальном сообщении НБУ указано, что заемщики валютной ипотеки получат льготные условия погашения кредитов, если являются владельцами единственного жилья, а именно — квартир не более 60 кв. м или домов не более 120 кв. м. Для них в течение 12 месяцев будет применяться льготная ставка на уровне индекса депозитов НБУ плюс 0,5% годовых. Также увеличены сроки погашения кредита до десяти лет.

Как отмечает Нацбанк, в новом кодексе, который закрепляет механизмы банкротства физических лиц, предлагается ввести процедуру fresh start для восстановления платежеспособности должника в максимально сжатые сроки, установить минимальные барьеры на пути к обращению граждан к такому юридическому механизму, как восстановление платежеспособности, предусмотреть участие арбитражного управляющего, который поможет должнику решить его финансовые проблемы.

Процедура банкротства для юридических лиц также станет более эффективной и прозрачной. Кодекс минимизирует возможность фиктивного банкротства, положительно повлияет на защиту прав кредиторов и, как следствие, будет способствовать восстановлению кредитования. При этом продажа имущества предприятий-банкротов будет проходить исключительно через электронные аукционы, сроки процедуры банкротства значительно сократятся, говорится в сообщении НБУ.

Более подробно о положениях нового кодекса «ФАКТЫ» расскажут в следующих статьях и интервью с экспертами.

Также стоит напомнить, что Верховная Рада недавно окончательно утвердила Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования». По словам авторов закона, он упрощает процедуры получения кредитов и их расчетно-кассового обслуживания. Хотя некоторые нормы были восприняты людьми негативно. В частности, новый закон позволил банкам изменять процентные ставки в одностороннем порядке и уведомлять об этом клиента. Если клиент не согласен, он может в течение месяца вернуть всю сумму кредита после получения уведомления от банка, и в этот период будет действовать прежняя ставка. Однако на самом деле сделать это почти невозможно.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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