Ровно 30 лет назад землетрясение в Армении полностью разрушило 20-тысячный Спитак

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 6—12 ДЕКАБРЯ

6 декабря 1913 г. Родился выдающийся украинский кардиохирург Николай Амосов.

8 декабря 1991 г. В Беловежской Пуще президенты России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР.

9 декабря 1968 г. В Стэнфордском исследовательском институте (США) Дуглас Энгелбарт впервые продемонстрировал изобретенную им компьютерную мышь.

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

10 декабря 1953 г. Вышел первый номер журнала Playboy с изображением Мэрилин Монро на обложке.

11 декабря 1918 г. Родился советский писатель и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын.

12 декабря 1963 г. The Beatles с песней I Want to Hold Your Hand в третий раз поднялись на высшую ступеньку британского хит-парада.



7 декабря 1988 года в 11:41 по местному времени на северо-западе Армянской ССР произошло землетрясение магнитудой 6,8—7,2 балла. В эпицентре землетрясения — Спитаке — интенсивность толчков достигла 10 баллов. Подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси. «Я вел урок, — рассказывал учитель Марк Григорян из Еревана. — Вдруг послышался низкий и пугающий гул, завизжали девочки, а парты как-то странно задвигались. Я посмотрел в окно и увидел, как два десятиэтажных жилых здания качнулись по направлению друг к другу. Показалось, что они упадут, как костяшки домино. Но они выпрямились».

Если в Ереване просто почувствовали толчки, то на севере республики земля пошла ходуном. Дома складывались внутрь, те, кто находился на улице, не могли удержаться на ногах, люди сбегались на открытые места. Землетрясение шло волнами. Один из переживших его рассказывал, что попытки устоять напоминали прыжки со скакалкой.

Фаград Апуджанян, в те дни заместитель председателя спитакского райисполкома, рассказывал: «В тот день я с коллегами поехал по азербайджанским селам в округе, чтобы решить вопрос о документах для тех, кто захотел переехать в Азербайджан. В дороге тряхнуло. У нас постоянно эти толчки бывают. Регион сейсмоопасный. Вернулись в город — а города нет… Первое, что поразило, — тишина. Говорят, что тишина бывает мертвой. Так вот, та тишина была мертвой в самом прямом и буквальном смысле…»

Землетрясение вывело из строя около 40 процентов промышленного потенциала Армянской ССР. Спитак был разрушен полностью. Очень сильно пострадали Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан (Ванадзор) и более 300 сел. В результате землетрясения погибли, по официальным данным, 25 тысяч человек (по другим данным — до 150 тысяч), 19 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч человек остались без крова.

Под завалами оказались не только простые жители, но и врачи и пожарные, которые могли бы их спасать. Медицинское оборудование было уничтожено в разрушенных больницах. В отсутствие всякой спасательной техники выжившие руками разгребали развалины домов, откуда раздавались стоны раненых и призывы о помощи. Катастрофически не хватало таких необходимых для проведения работ подъемных кранов. Огромная проблема состояла в том, что из строя вышли десятки километров железнодорожного полотна, автотрассы тоже были повреждены.

«Поля стадионов превратились в вертолетные площадки, — рассказывал спасатель Александр Каховский. — Аэропорты буквально ломились от садящихся один за другим бортов. „Илы“ и „Аны“ с гуманитарной помощью почти до исчерпания топлива кружили над аэродромами, ожидая, пока освободится окошко на взлетно-посадочной полосе. Пока одни надрывались на спасательных работах и даже погибали, другие пытались грабить самолеты с гуманитарной помощью прямо в аэропортах. Значительная часть гуманитарки растворилась в небытие. Множество сухпайков, генераторов, предметов одежды пропало, не дойдя до нуждающихся. В пострадавших городах грабили развалины банков, ювелирные магазины».

Учитывая погодные условия, на поиск выживших у спасателей было семь суток, но шансы отыскать под обломками зданий живых с каждым днем уменьшались. На уцелевших стенах и окнах клеили объявления: «Если вы живы, жду вас у…», «Мамочка, я жива, жду тебя у тети…», «Если увидишь эту записку, напиши на ней, где тебя искать».

Первые дней пять многие еще надеялись на чудо. И оно случилось. На третьи сутки спасатели подняли сложившуюся «домиком» плиту, а под ней оказался сидящий на горшке малыш двух лет. В одной руке игрушка, в другой баранка. Он словно оцепенел, на теле — ни царапины. Увидев людей, заплакал. На шестые сутки счет спасенным пошел на единицы. В Спитаке нашли последнего живого человека 16 декабря.

Разрушения оказались такими страшными, поскольку основная масса застройки была некачественной. В Спитаке дома возводились на слишком крутых склонах, в Ленинакане — на неподходящих грунтах. «Поразило отсутствие цемента в растворе в домах на Ереванском шоссе, — рассказывал один из спасателей. — Свободно берешь кирпич из кладки, а раствор (практически один песок) рассыпается. Зато в районе частного сектора разрушений практически не было».

После землетрясения появились разговоры о том, что оно не было естественным, а стало результатом испытаний советского секретного тектонического оружия, способного искусственно вызвать землетрясения, извержения вулканов или похожие явления в определенных местностях путем воздействия на естественные геологические процессы. Якобы это было сделано, чтобы усмирить националистическое движение в Армении. Действительно, трагедия в Спитаке остановила (правда, временно) Карабахский конфликт между армянами и азербайджанцами.



