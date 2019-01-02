Среди погибших в Магнитогорске есть иностранцы

Мир

Вечером 2 января губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил свежие данные по обрушению подъезда 10-этажного дома в Магнитогорске. В уничтоженных квартирах проживали 133 человека. Из них живы 86 человек. Подтверждена гибель 28 жильцов. Из них четверо детей, 14 женщин и 10 мужчин. Опознаны и доставлены в морг тела 21 погибшего. По 13 гражданам продолжаются поисково-спасательные работы.

Организована выдача теплой одежды, продуктов питания, медикаментов тем, кто лишился своего имущества. Людям, чьи квартиры разрушены, была предоставлена возможность трижды на короткое время попробовать найти уцелевшие вещи и забрать их. Утратившим документы в спешном порядке выдают новые паспорта, пенсионные свидетельства. У некоторых жильцов квартиры находились в ипотеке. Дубровский пообещал решить имеющиеся у них вопросы с банками в ближайшие пару дней. Компенсации начнут выплачивать 4 января, когда в России откроются после новогодних праздников федеральные банки.

Среди людей, оказавшихся под завалами обрушившегося подъезда, была семья из Таджикистана. Об этом заявил генеральный консул республики на Урале Сафар Сафаров. «Спасен мужчина, а вот члены его семьи — супруга и трое детей — до сих пор под завалами», — отметил он. По его словам, еще одна проживавшая в том же доме таджикская семья из семи человек не пострадала.

Жители Магнитогорска говорят, что дом № 164 на улице Карла Маркса, возможно, самый большой в городе — 12 подъездов и 10 этажей. В некоторых частях здания жильцы узнали о взрыве только после звонков перепуганных друзей и родственников.

Так жительница 12 подъезда Зоя рассказала Русской службе Би-би-си, что ранним утром 31 декабря она проснулась от звука, похожего на хлопок, и решила, что в соседней комнате, где живет ее мать, что-то упало. «Мама говорит: дом рухнул. Она у меня войну пережила и, видимо, по детским воспоминаниям… Я начала даже с ней спорить, подумала, что хлопушка какая-то. Легла спать и задремала. А после шести утра нам начали звонить знакомые и говорить, что у нас дом обрушился», — говорит женщина.

Подъезд, в котором живет Зоя, признан безопасным для проживания. А вот три соседних подъезда, соседствующих с обрушившимся, разберут. В большей части дома продолжают жить люди.

Пенсионерка Ирина проживала в квартире, которой уже больше нет. «Хочу только домой попасть… И документы надо, и переодеться, и лекарства забрать. В квартире все осталось», — говорит она.

По словам Ирины, ее семья въехала в этот дом в начале 70-х, вскоре после того, как он был сдан в эксплуатацию. За прошедшие с того момента почти 50 лет никаких особенных проблем с газовым снабжением или техническим состоянием здания не было.

С ней согласна и Зоя. За семь лет, которые она живет в этом доме, единственная жалоба, которую она припомнила, была связана с поломкой лифта.

Елена Круглякова жила на четвертом этаже седьмого подъезда, на одной лестничной клетке с семьей Фокиных, 11-месячного сына которых 1 января спасатели достали живым из-под завалов. «Я проснулась от грохота. Муж кричал. Я подошла к дивану, он сломался… Провалился пол на третий этаж частично. В этой дыре у меня висел ребенок, трех лет мальчик, карабкался по этой простыне», — вспоминает Елена. На улицу семья в пижамах и пуховиках выбиралась практически по обломкам — ни тамбура, ни лестницы уже не было. В разрушенном доме остались все вещи и ценности.

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