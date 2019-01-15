Мир

Российских наемников из ЧВК "Вагнера" заметили еще в одной африканской стране

Следы российских наемников из ЧВК «Вагнера» неожиданно обнаружились в Судане, где 11- 12 января проходили массовые антиправительственные акции протеста.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team получила фотографии и видео из Судана и обратила внимание на «Урал-4320», припаркованный в центре Хартума. Суданские активисты, опубликовавшие фото, не сомневаются, что грузовой спецавтомобиль принадлежал российской ЧВК «Вагнера», а приехали в Судан наемники для подавления акций протеста.

Точную дату съемки установить не удалось, но фото и видео были переданы активистам 11 января.

#مدن_السودان_تنتفض

The Russian private army #Wagner in #Sudan appearing in a video during the protests. No info of location or date but it looks like Khartoum and I received it today Jan.11.2019 pic.twitter.com/1Ge0bZC90v — Eihab (@EihabAD) 11 января 2019 г.

«Урал» был припаркован в районе торгового центра «Аль-Ваха» в 400 метрах от места массовых акций. Расследователи намерены проверить связь российских «военных инструкторов» с последними событиями в Судане.

Напомним, ранее следы российской ЧВК «Вагнера» были выявлены в Центрально-Африканской Республике. Группа журналистов во главе с Орханом Джемалем поехала в ЦАР снимать фильм о наемниках «Вагнера», но вскоре все трое документалистов были убиты. Независимые расследователи считают, что за убийством стоят российские «военные инструкторы», подконтрольные кремлевским спецслужбам.

Фото EihabAD/Twitter, omarmahdi/Twitter

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