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Мир

Российских наемников из ЧВК "Вагнера" заметили еще в одной африканской стране

15:20 15 января 2019   99
судан
Инф. «ФАКТОВ»

Следы российских наемников из ЧВК «Вагнера» неожиданно обнаружились в Судане, где 11- 12 января проходили массовые антиправительственные акции протеста.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team получила фотографии и видео из Судана и обратила внимание на «Урал-4320», припаркованный в центре Хартума. Суданские активисты, опубликовавшие фото, не сомневаются, что грузовой спецавтомобиль принадлежал российской ЧВК «Вагнера», а приехали в Судан наемники для подавления акций протеста.

судан

Точную дату съемки установить не удалось, но фото и видео были переданы активистам 11 января.

судан

судан

«Урал» был припаркован в районе торгового центра «Аль-Ваха» в 400 метрах от места массовых акций. Расследователи намерены проверить связь российских «военных инструкторов» с последними событиями в Судане.

Напомним, ранее следы российской ЧВК «Вагнера» были выявлены в Центрально-Африканской Республике. Группа журналистов во главе с Орханом Джемалем поехала в ЦАР снимать фильм о наемниках «Вагнера», но вскоре все трое документалистов были убиты. Независимые расследователи считают, что за убийством стоят российские «военные инструкторы», подконтрольные кремлевским спецслужбам.

Фото EihabAD/Twitter, omarmahdi/Twitter

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