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Российских наемников из ЧВК "Вагнера" заметили еще в одной африканской стране
Следы российских наемников из ЧВК «Вагнера» неожиданно обнаружились в Судане, где 11- 12 января проходили массовые антиправительственные акции протеста.
Исследовательская группа Conflict Intelligence Team получила фотографии и видео из Судана и обратила внимание на «Урал-4320», припаркованный в центре Хартума. Суданские активисты, опубликовавшие фото, не сомневаются, что грузовой спецавтомобиль принадлежал российской ЧВК «Вагнера», а приехали в Судан наемники для подавления акций протеста.
Точную дату съемки установить не удалось, но фото и видео были переданы активистам 11 января.
#مدن_السودان_تنتفض— Eihab (@EihabAD) 11 января 2019 г.
The Russian private army #Wagner in #Sudan appearing in a video during the protests. No info of location or date but it looks like Khartoum and I received it today Jan.11.2019 pic.twitter.com/1Ge0bZC90v
«Урал» был припаркован в районе торгового центра «Аль-Ваха» в 400 метрах от места массовых акций. Расследователи намерены проверить связь российских «военных инструкторов» с последними событиями в Судане.
Напомним, ранее следы российской ЧВК «Вагнера» были выявлены в Центрально-Африканской Республике. Группа журналистов во главе с Орханом Джемалем поехала в ЦАР снимать фильм о наемниках «Вагнера», но вскоре все трое документалистов были убиты. Независимые расследователи считают, что за убийством стоят российские «военные инструкторы», подконтрольные кремлевским спецслужбам.
Фото EihabAD/Twitter, omarmahdi/Twitter
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