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Нужны еще 3 операции: стало известно о состоянии школьника, пострадавшего от удара током на крыше ж/д цистерны
Во вторник, 16 апреля, в ожоговом центре одесской городской клинической больницы № 10 прооперировали тринадцатилетнего Виталия Пономарева, которого в минувшую субботу ударило током на станции «Восточная» Одесского филиала «Укрзалізниці». Напомним, в Киеве зацепер на крыше электрички получил ожог 50% тела, а под Харьковом развлечения зацепера обернулись трагедией.
«Мальчик поступил к нам в крайне тяжелом состоянии, — рассказал и.о. заведующего ожоговым отделением больницы Александр Ставратий. — Мы его сразу отправили в реанимацию. У него пострадало 45 процентов поверхности тела, больше всего — левая рука, туловище и ноги. Сегодня ему сделали первую операцию по удалению омертвевших частичек кожи. Так называемый первый этап некрэктомии с ксенопластикой — раны прикрыли ксенотрансплантатами из свиной кожи. Обработали самые глубокие участки. Порядка 20−25 процентов полученных ожогов — глубокие, и сами по себе они не заживут. В связи с этим возможны осложнения в виде рубцов. Предстоит еще 3−4 операции, в зависимости от состояния ребенка. Мальчик периодически приходит в сознание, однако его состояние по-прежнему остается тяжелым. К счастью, обследование показало, что внутренние органы у него не пострадали».
По словам заведующей отделением интенсивной терапии Ирины Малик, на протяжении трех суток перед хирургическим вмешательством Виталию проводили усиленные противошоковые мероприятия и восстановление микроциркуляции.
Также врачи говорят, что подростка ожидает длительная реабилитация, санаторно-курортное лечение, физиопроцедуры. Все это, естественно, потребует средств, не менее 200 тысяч гривен.
Медики отмечают, что им достаточно часто доводится оказывать помощь при травмах подобного рода. Говорят, что только в средней школе № 17, где учится Виталик, это уже третий такой случай.
«Около года назад мы спасали ребенка из этой же школы с 70 процентами ожогов поверхности тела, — рассказала Ирина Малик. — Притом что все эти дети из благополучных полноценных семей, с нормальными адекватными родителями. Просто для ребят это развлечение и геройство — выставить себя в YouTube, чтобы все восхищались. Похоже, они даже не осознают, что это не 220 вольт в розетке домашней электросети, здесь порядка 27,5 тысячи вольт…». Заметим, что при таком высоком напряжении категорически запрещено даже подходить к проводам ближе, чем на 2−2,5 метра.
Жертвой «фотосессии» на железнодорожной цистерне стал и Виталий. Как сообщила известный волонтер Екатерина Ножевникова, это мальчик из многодетной семьи, в которой четверо детей.
«У его мамы элементарно нет возможности приобретать дорогостоящие медпрепараты, — отметила волонтер. — Мы, естественно, постараемся помочь всем, чем сумеем. К великому сожалению, печального опыта у нас хоть отбавляй. Достаточно вспомнить одну из наших подопечных — Лизу Кравченко. В прошлом году она получила ожоги 60 процентов поверхности тела — в абсолютно идентичной ситуации.
Выжила девочка исключительно благодаря героическим усилиям врачей городского ожогового центра — долгие месяцы они боролись за нее. Ее лечение продолжается до сих пор, и уже около года она находится довольно в тяжелом состоянии…«
По словам директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, беседы о недопустимости подобного легкомысленного поведения проводятся с учащимися практически постоянно, и будут продолжаться.
«Именно в этой школе — многократно, поскольку несколько лет назад здесь уже пережили трагедию. Но!.. Говорить и напоминать лишним никогда не будет. Ведь это дети…» — подчеркнула чиновница.
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