Після того, як Конгрес США підтвердив обрання президентом США Дональда Трампа . , він дав велику пресконференцію, під час якої говорив й про війну в Україні та її завершення. За її підсумками в масмедіа, у тому числі й українських, з’явилася інформація, що американський лідер хотів би завершити війну протягом півроку. Втім, український дипломат Валерій Чалий спростував це твердження, зазначивши, що Трамп говорив зовсім не про це.

«Навіяно особистим уважним переглядом пресконференції обраного президента США Дональда Трампа. Люди добрі! Шановні журналісти, коментатори та всі зацікавлені! Не можна так довільно тлумачити і навіть подавати недочуте вами, — пише Валерій Чалий. — Або «тупо» переписувати помилки американських медіа. Вони швидко виправляють, а ви вже ні…

ВІДЕО ДНЯ

Дональд Трамп НЕ заявляв, що він «зупинить війну за пів-року»! Питання журналіста було про зустріч з російським очільником, а на уточнююче, стосовно терміну 3−6 місяців — Дональд Трамп відповів лише про можливу розмову (conversation) в період до пів-року («навіть раніше»). Це дійсно можна тлумачити по-різному, але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа!

Дональд Трамп НЕ заявляв, що «зустріч з путіним має почекати», подобається нам це чи ні. Він лише пояснив, що не думає, що доречно це робити до 20 січня.

Я вам більше скажу, щоб все зрозуміти достеменно, що реально говорить і має на увазі Дональд Трамп, треба бути присутніми на самій пресконференції (у нього багато незавершених фраз і переадресацій між ним і журналістами, які задають питання).

РЕКЛАМА

З деяких питань в нього є модель відповіді, яку він застосовує просто тому, що позиція ще не готова і т.п.

У мене, наприклад, не склалося депресивного настрою після цієї пресконференції. Я бачу, що деяка додаткова інформація вже доходить до обраного Президента США, десь ворог добирається також до його вух зі своїми наративами, а в деяких моментах приходить більш глибоке усвідомлення масштабу проблеми.

РЕКЛАМА

Я вас дуже прошу: не ловіть першу-ліпшу сенсацію. Краще паузу зробити, або оперативно виправляти цитати, хоча зараз все так динамічно, що ваші «маленькі неточності» приводять до стресу мільйонів людей".

Фото із соцмереж

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

29

Читайте нас у Facebook