«Не можна так довільно подавати недочуте»: дипломат — про начебто заяву Трампа щодо термінів завершення війни в Україні
«Навіяно особистим уважним переглядом пресконференції обраного президента США Дональда Трампа. Люди добрі! Шановні журналісти, коментатори та всі зацікавлені! Не можна так довільно тлумачити і навіть подавати недочуте вами, — пише Валерій Чалий. — Або «тупо» переписувати помилки американських медіа. Вони швидко виправляють, а ви вже ні…
Дональд Трамп НЕ заявляв, що він «зупинить війну за пів-року»! Питання журналіста було про зустріч з російським очільником, а на уточнююче, стосовно терміну 3−6 місяців — Дональд Трамп відповів лише про можливу розмову (conversation) в період до пів-року («навіть раніше»). Це дійсно можна тлумачити по-різному, але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа!
Дональд Трамп НЕ заявляв, що «зустріч з путіним має почекати», подобається нам це чи ні. Він лише пояснив, що не думає, що доречно це робити до 20 січня.
Я вам більше скажу, щоб все зрозуміти достеменно, що реально говорить і має на увазі Дональд Трамп, треба бути присутніми на самій пресконференції (у нього багато незавершених фраз і переадресацій між ним і журналістами, які задають питання).
З деяких питань в нього є модель відповіді, яку він застосовує просто тому, що позиція ще не готова і т.п.
У мене, наприклад, не склалося депресивного настрою після цієї пресконференції. Я бачу, що деяка додаткова інформація вже доходить до обраного Президента США, десь ворог добирається також до його вух зі своїми наративами, а в деяких моментах приходить більш глибоке усвідомлення масштабу проблеми.
Я вас дуже прошу: не ловіть першу-ліпшу сенсацію. Краще паузу зробити, або оперативно виправляти цитати, хоча зараз все так динамічно, що ваші «маленькі неточності» приводять до стресу мільйонів людей".
Фото із соцмереж
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