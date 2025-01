Бойові дії на території рф дедалі більше стають політичною проблемою для путіна: експерти про ситуацію на Курщині

Українській армії знову вдалося застати зненацька кремлівські війська в Курській області росії. Українські підрозділи розпочали наступ у цьому регіоні. Схоже, що в ці дні в Курській області назріває велике протистояння. Час взаємних атак не випадковий: за два тижні, 20 січня, новообраний президент США Дональд Трамп складе присягу. За тисячі кілометрів від Вашингтона і росія, і Україна, вочевидь, намагаються підготуватися до передачі влади. Обидві воюючі сторони хочуть мати переваги на полі бою. Результат останніх подій все ще залишається повністю відкритим, пише t-online.de.

Щодо війни в Україні, то в публічних дебатах зараз циркулює слово «мир». Це пов'язано головним чином з обіцянкою Трампа закінчити війну протягом 24 годин після вступу на посаду. Хоча Трамп поки що не представив детального плану, москва й Київ хочуть зміцнити свої позиції з метою можливих переговорів, йдеться у статті.

За даними американського аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW), механізовані підрозділи російської армії неодноразово ставали жертвами ударів українських безпілотників. Згідно з повідомленням, українська радіоелектронна боротьба в поєднанні з наземною операцією, що триває, наразі створює значні проблеми для росіян у Курській області. Українці застосовують глушилки проти російських безпілотників, щоб не дати їм можливості атакувати українські підрозділи, що наступають. Як повідомляють російські військові блогери, тільки російські безпілотники, оснащені оптоволоконними кабелями, можуть літати на Курщині.

Військовий аналітик Еміль Кастехельмі залишається скептично налаштованим щодо українських досягнень.

«Малоймовірно, що ці дії можуть призвести до значних результатів», — пише він на X. На думку Кастехельмі, українцям протистоїть сильніший супротивник. Хоча тактичні успіхи або захоплення окремих сіл можливі завдяки елементу несподіванки, «в цілому загальна ситуація, ймовірно, залишиться незмінною».

Навіть якщо українці просунуться на десять кілометрів, пише Кастехельмі, бої залишаться приблизно на тій самій території, де вони точаться вже кілька місяців.

«Дуже важко зібрати достатньо потужні сили, щоб суттєво змінити ситуацію в оперативному плані», — пояснює військовий експерт.

Кастехельмі бачить як переваги, так і недоліки українського підходу в Курській області.

«Компроміс із розміщенням більшої кількості військ у Курській області може коштувати українських земель», — каже він.

Однак, за словами Кастехельмі, за останні тижні українцям вдалося вкопатися на Курщині. Таким чином, бойові дії на російській території дедалі більше стають політичною проблемою для путіна. росія також розгорнула добре підготовлені та оснащені війська в Курській області, але вони досягли лише обмеженого успіху у відвоюванні цього району.

«Українці, ймовірно, хочуть, щоб все так і залишилося, що може пояснити останні події», — каже Кастехельмі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку спостерігачів, цей наступ українців на Курщині може слугувати висвітленню слабких місць росії за два тижні до інавгурації нового президента США Дональда Трампа.

