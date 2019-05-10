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Подавляющее большинство граждан ежедневно пользуются природным газом, готовя пищу, подогревая воду, отапливая жилье. И в этой рутине люди нередко забывают, что газ может приносить не только пользу, но и представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни. В предыдущей статье специалисты «Киевгаза» подробно рассказали об основных правилах безопасного использования газового оборудования, важности исправной вентиляции и наличия на газовых колонках газовых сигнализаторов и клапанов-отсекателей. Однако осталось еще много вопросов, связанных с правилами установки и ремонта газового оборудования, случаями принудительного отключения газа и аварийными ситуациями. На эти вопросы «ФАКТАМ» ответил начальник службы эксплуатации внутридомовых газопроводов и газового оборудования ПАО «Киевгаз» Виталий Гридин.

Проверка вентканалов и дымоходов должна проводиться раз в полгода

— Необходимо ли готовить новую документацию, отдельный проект при замене газового оборудования в квартире? Или это требуется не во всех случаях?

— Смотря что вы называете проектом. Скорее, готовится документация. Проект — это один из случаев, и он делается, когда увеличивается мощность устанавливаемого газового оборудования. Тогда выдаются технические условия и делается новый проект. В других случаях — это либо просто схема, либо техническое решение. Техническое решение делается, когда происходит изменение объема помещения и изменение дымоотвода от газового оборудования, но при этом мощность оборудования не увеличивается. А схема делается, когда старую колонку просто меняют на новую, в том же помещении, на том же месте, с выводом в тот же дымоход.

— Эту документацию делают представители «Киевгаза»?

— Документацию может сделать проектно-монтажная организация с соответствующей лицензией. Она имеет право выполнить работы и составить исполнительную документацию, которую при этом должна согласовать с нами, потому что в каждом доме есть свои нюансы. У нас в архиве лежат проекты газификации всех домов. Нам чаще всего известно расположение дымоходов, вентиляционных каналов. Мы получаем информацию об их состоянии от печников. Поэтому, если с нами все эти работы своевременно согласовывают, то никаких проблем не возникает, к тому же обеспечивается полная безопасность работы газового оборудования.

— Кстати, о печниках и осмотрах. Как часто проводится осмотр помещений сотрудниками «Киевгаза»?

— Для квартир с колонками и котлами, имеющими отвод продуктов сгорания в дымоход, техническое обслуживание проводится раз в год. Квартиры, где установлена только газовая плита, проверяются раз в три года.

При этом нужно разграничивать функции газовщиков и печников. К вентиляционным каналам и дымоходам мы отношения не имеем. Дымовые и вентиляционные каналы — это инженерные коммуникации, которые относятся непосредственно к самому зданию. А здание находится на балансе либо ОСМД (ОСББ), либо ЖБК, либо другой организации. Поэтому именно они должны организовывать проверки вентканалов и дымоходов не реже чем раз в полгода.

Для этого балансодержатель дома заключает договор с организациями, имеющими лицензии на обслуживание вентиляционных систем, проще говоря, с печниками. С газотранспортными предприятиями эти службы не связаны. Они выполняют свою часть работы. При этом балансодержатель должен раз в полгода предоставлять газотранспортной компании один экземпляр акта проверки технического состояния вентиляционных систем дома, составленного печниками.

К сожалению, это требование выполняется далеко не всеми. В большинстве случаев такие проверки своевременно не проводятся, акты нам не предоставляются, а при проведении плановых осмотров представители ОСМД или жилищных кооперативов еще и препятствуют работе газовщиков.

«Если вентиляционный или дымовой канал неисправен, мы обязаны отключить газ»

— По инструкции, если вентиляционный или дымовой канал неисправен, мы должны отключить газ. А если нет акта осмотра вентканала — как это расценивать? Он исправен или нет? Что, взять и отключить просто так весь дом от газа? Конечно, мы на это не идем.

И вопрос даже не в акте. Ведь можно обложиться актами, а вентканал при этом будет неисправен. Вопрос в том, чтобы жильцы дома, особенно если они его совладельцы, осознавали, что им нужно контролировать нанятую ими администрацию этого дома, чтобы та обеспечивала общую безопасность. Потому что исправность газовых и вентиляционных сетей, оборудования — это, по сути, вопрос коллективной безопасности. Ведь в случае взрыва в одной квартире пострадают все соседи. Да и отравление, при неисправной вентиляции, тоже может случиться не в одной квартире.

— Допустим, возникла такая ситуация: пришел сотрудник «Киевгаза» на обычный осмотр и обнаружил, что вентиляционный канал забит, тяги нет. Как он поступит в этом случае?

— Он немедленно отключает газ в доме, подъезде или стояке. Далее дает предписание о необходимости устранить выявленные нарушения вентиляции. Балонсодержатель вызывает печников. После устранения проблемы газовщик снова проводит проверку и, если все нормально, включает подачу газа.

Хочу отметить, что если печники во время обхода или проведения своих работ обнаруживают, что нет тяги, то они обязаны уведомить нас. Тогда мы приезжаем на место и отключаем газ.

— И все же уточните. Печник пришел, прочистил канал. Как потом происходит запуск газа?

— Печник предоставляет собственнику жилья, если это одна квартира, акт о техническом состоянии вентиляционного канала. Тот с этим документом обращается к нам, и мы включаем газ. Если проблема была более серьезная и от газа оказался отключен подъезд или весь дом, то после устранения проблемы балансодержатель пишет письмо в «Киевгаз» и прилагает акт о техническом состоянии вентиляционного канала. После этого мы восстанавливаем газоснабжение.

— В какие сроки такие работы проводятся?

— Заявки «Киевгазом» выполняются в течение одного дня, максимум двух. Как быстро печники выполняют свою работу, тяжело сказать.

Если в газопровод попала вода, может произойти взрыв

— Иногда в новостях сообщают, что в доме была утечка газа или даже взрыв. А еще случаются аварийные отключения от газа целых улиц и районов. Почему это происходит?

— Зачастую из-за грубых нарушений техники безопасности пользователями, из-за самовольной замены оборудования и так далее. Вот ситуация из жизни. Человек меняет колонку. Сняв старую колонку он запоминает: левой трубкой я подключаю горячую воду, правой трубкой я подключаю холодную, а посередине газ. Но во всех новых импортных колонках другой порядок подключения: слева — холодная, посередине горячая, а справа — газовая труба. И повесив новую колонку, человек подключает трубки по старой схеме и начинает запускать оборудование. Однако давление воды в доме минимум три атмосферы. В газовой трубе давление во много раз ниже. В результате вода попадает в газовую трубу и под высоким давлением начинает стремительно наполнять газовую систему. Помимо порчи газопровода, возникает большая угроза взрыва.

— Как может произойти взрыв, если газопровод залит водой?

— Не забывайте, что газопровод проходит по стояку всего подъезда. Выше и ниже живут люди, которые, ни о чем не подозревая, продолжают пользоваться газом. Допустим, в это время кто-то поставил на плиту большую кастрюлю супа или чайник и пошел заниматься своими делами. В какой-то момент вода, поступающая под высоким давлением, перекрывает трубу. Газ отключается, возникает гидропробка. И тут горе-мастер вдруг понимает: что-то пошло не так, и перекрывает кран воды. Вода стекает по газовой трубе, и вновь открывается проход для газа, который быстро наполняет кухню той квартиры, где на плите что-то варилось. Через какое-то время человек возвращается на кухню, включает свет, возникает искра — и происходит взрыв.

В прошлом году был случай, когда при несанкционированной замене котла в частном доме без газа остались несколько улиц, так как газовая система всего района заполнилась водой. Причем это происходило зимой, вода в трубах замерзла, а отогреть их горелками невозможно из-за опасности взрыва. Довольно долго весь микрорайон был отключен от газа. Любопытно, что, когда мы делали обход домов в поисках причины аварии, ее виновник все время крутился рядом, делая вид, что старается нам помочь. И только дойдя до его дома, мы нашли проблему, о которой он прекрасно знал, но молчал, пытаясь отвести подозрение от себя. В истории «Киевгаза» такой необычной и масштабной аварии еще не было.

— Вы рассказали о воздействии на организм угарного газа. А какой вред может нанести здоровью природный газ, если он наполняет помещение?

- Напомню, что природный газ не имеет ни запаха, ни цвета. Поэтому он специально адоризируется, то есть в него добавляется специальное вещество для запаха. Это делают транспортирующие организации, в нашем случае «Укртрансгаз».

В отличии от угарного, природный газ вытесняет из помещения кислород. Он не приводит к отравлению, но замещает кислород в легких, и человек задыхается. Хотя в моей практике я ни разу не встречал случаев гибели от природного газа.

В принципе, наполнить газом помещение так, чтобы вытеснить весь кислород, довольно сложно. Даже если помещение герметично и вентиляционный канал не работает. Ведь при высоких концентрациях человек обязательно почувствует запах газа.

Другое дело, когда люди умышленно открывают газ, например с целью самоубийства. Но они не понимают, что этим подвергают угрозе не только свою жизнь, но и жизни окружающих людей. Приведу такой случай: киевлянин решил отравиться газом. В три часа дня он засунул в вентиляционный канал газеты, чтобы помещение не проветривалось, закрыл все окна, на кухне установил два стола, на них постелил матрац, открыл конфорки и улегся, ожидая смерти. В течение четырех часов он так и лежал, но никакого эффекта не было. И вот в семь часов вечера, устав ждать, он решил выкурить последнюю сигарету. Естественно, произошел взрыв. Вылетели окна. Столы и матрас с самоубийцей выбросило на улицу. В это время под домом стояла полицейская машина, и полицейские тут же сориентировались, поднялись в квартиру, устранили возгорание и спасли горе-самоубийцу. Он несколько недель пролежал в больнице с ожогами, но так и не понял, почему произошел взрыв. Он-то рассчитывал на совсем другой результат.

— Какие угрозы при взаимодействии газа с электричеством?

— В последнее время участились аварийные случаи, связанные с наличием на газовой трубе электрического потенциала. Кроме того, сейчас все новое газовое оборудование фактически подключено к электричеству. В той же газовой плите, в духовке, лампочка электрическая, на конфорках электрические зажигалки. Все это создает на газовых трубах потенциал, способный вызывать искру.

А еще бывают случаи, связанные с хищением электроэнергии, когда «народные умельцы» крепят к трубе электропровод, так называемый «ноль», чтобы снизить показания электросчетчика. Скажу честно, еще ни разу не видел, не было зафиксировано, чтобы кидали провод на газовую трубу. Это уже высшая степень идиотизма. Провод крепят, как правило, на водяную трубу. Но в перекрытиях между этажами газовые и водяные трубы проходят рядом и могут контактировать через арматуру. Таким образом электрический потенциал передается на газовую трубу.

— Чем это грозит?

— Пожарами. Происходит нагрев и искрение газопровода. Хочу отметить, что если плита подключена к газопроводу через специальный качественный резиновый шланг, то это безопасно. Проблемы могут возникнуть, если подключение проведено с помощью так называемого водяного шланга, который, хоть и сертифицирован для газа, но не годится. Это обычная капиллярная трубка, которая сверху покрыта металлической оплеткой. Она легко пробивается потенциалом около 40 вольт, и ее просто выжигает, она расплавляется. Начинается утечка газа, при том, что есть огромная угроза искрения, а значит, возгорания и пожара. А вот взрыва может и не произойти. Для взрыва надо, чтобы около 5% объема помещения наполнилось газом.

— В последнее время много говорят о необходимости установки индивидуальных газовых счетчиков во всех квартирах. Какие существуют правила при установке счетчиков, куда обращаться, кто это имеет право делать и какие там меры безопасности?

— Счетчик — тоже газовое оборудование, и поэтому при его установке тоже нужно выключить и потом включить газ. А значит, необходимо присутствие сотрудника газовой компании. Любые действия на газовой трубе производит только оператор сети, в данном случае это мы.

Это не означает, что сам счетчик нужно обязательно покупать только у нас, и монтировать его должны только мы. Не обязательно. Есть другие организации. Но отключение газа, проверка после завершения этих работ, опломбирование счетчика, фиксация его начальных показателей и включение газа выполняет наш сотрудник. Поэтому проще и дешевле для установки счетчика обратиться к нам.

— Такой еще нюанс, касающийся многих людей. Часто в квартирах газовая труба частично закрывается декоративным кожухом или проходит через мебель. Соответственно, при установке счетчика эту конструкцию нужно убирать? А в дальнейшем счетчик можно скрывать в мебели?

— Газопровод зашивать вообще запрещено. Особенно когда люди зашивают его гипсокартоном в стене. Он может быть проложен в специально сделанной шахте, которая закрыта легкосъемной крышкой на магнитиках. Либо другим способом, но главное, чтобы к трубе был легкий доступ.

Стоит учесть, что счетчик ставится не на газовую трубу, а на отвод, подающий газ в вашу квартиру. Этот отвод должен находиться не ниже 80 сантиметров над плитой. После монтажа счетчика к нему должен быть легкий доступ для снятия показаний и проверки исправности прибора, — подытожил Виталий Гридин.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о процедуре установки газовых счетчиков. Впрочем, специалисты утверждают, что повсеместно установить индивидуальные приборы учета в короткие сроки не получится. Подробнее — в материале «ФАКТОВ» Бесплатный газовый счетчик в каждую квартиру: почему это произойдет не скоро.



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