Деньги

Бензин на украинских заправках дешевеет: что будет с ценами в ближайшее время

Но отечественном рынке нефтепродуктов наблюдается интересная ситуация. Несмотря на опасения чиновников и экспертов, что ограничение Россией поставок дизтоплива и сжиженного газа приведет к дефициту и росту цен, горючее на заправках дешевеет. С начала июня цена литра бензина А-95 снизилась на 6 копеек, а дизельного топлива — на 10 копеек. Но больше всего подешевел сжиженный газ — на 25 копеек. В среду, 26 июня, средняя стоимость литра бензина А-95 составляет 30,26 грн, дизельного топлива — 29,73 грн, сжиженного газа — 13,28 грн. О ситуации на рынках дизтоплива и сжиженного газа «ФАКТАМ» рассказали профильные специалисты.

«К счастью, проблем, которых мы так опасались из-за ограничения поставок российского дизтоплива, пока нет. Ситуация с запасами стабильная. Во второй половине июня россияне пересмотрели график поставок и увеличили месячную квоту на импорт дизтоплива до привычного объема — около 200 тысяч тонн. На июль, по нашей информации, квоты также будут на довольно высоком уровне. Таким образом, угрозы дефицита этого горючего сейчас нет», — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

По его словам, в нынешних условиях есть уверенные предпосылки для того, чтобы дизтопливо дешевело.

«Сегодня потенциал для снижения стоимости — около 2 гривен на литре дизтоплива. Однако не факт, что трейдеры захотят опускать цены на своих заправках. Ведь всё еще остаются опасения, что Россия опять устроит какой-то демарш. Тем более что теперь они будут утверждать график поставок нефтепродуктов каждый месяц.

Кроме того, ныне рынок уже активно готовится к августу и сентябрю, когда потребление горючего традиционно достигает годового максимума. Трейдеры стараются завезти максимально возможные объемы топлива. Если Россия не ограничит объемы поставок, то отечественный рынок пройдет этот пиковый период без потрясений", — отметил Сергей Куюн.

На рынке сжиженного газа ситуация несколько иная.

«Этот рынок продолжает стабилизироваться. Еще неделю назад чувствовался небольшой ажиотаж, возникший после изменения Россией порядка поставок топлива в Украину. Сейчас этот ажиотаж полностью спал. Более того, сильная конкуренция на рынке загоняет цены уже даже ниже экономически обоснованного уровня», — рассказал «ФАКТАМ» эксперт рынка сжиженного газа «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн.

По его словам, в данный момент есть предпосылки для роста цен, так как за первую половину июня импортировано значительно меньше, чем обычно, из-за перебоев с поставками из России.

«С другой стороны, на начало месяца у нас были большие запасы. Нынешний топливный баланс показывает, что оснований для снижения цен нет. Тем не менее газ на заправках дешевеет. Конкуренция очень острая, в том числе за счет нелегальных заправок, продающих свое горючее по цене ниже средней. Проблема нелегалов на топливном рынке в целом и на рынке сжиженного газа в частности стоит очень остро.

Сегодня экономически обоснованная цена литра сжиженного газа — от 14 гривен. Но даже на крупных заправках трудно найти автогаз дороже 13,5 грн за литр. На нелегальных заправках стоимость еще ниже. Мы видим, что в целом цены снижаются, но я не думаю, что эта тенденция сохранится надолго.

Многое будет зависеть от политики России. За первую половину июня поставки из этой страны снизились втрое, еще сильнее сократились поставки автогаза из Казахстана. В то же время выросли — из Польши и стран Прибалтики. Хотя, по сути, это тоже российский сжиженный газ, поставленный в эти страны.

Если Россия будет и дальше ограничивать поставки горючего, это может привести к его дефициту. Однако уже есть информация из надежных источников, что в июле российский и казахстанский газ будет поступать в прежних объемах. А значит, проблем с наполнением рынка быть не должно. А что будет через два-три месяца, пока не известно", — подытожил эксперт.

Стоит отметить, что участники отечественного рынка нефтепродуктов бьют тревогу из-за расширения нелегальной торговли горючим.

«На данный момент в Украине нелегально работают как минимум 1500 заправок и неопределенное количество складов нефтепродуктов. Объем реализации топлива через нелегальные заправочные пункты достигает 40 тысяч тонн в месяц. Теневой рынок, в частности, в сегменте дизельного топлива составляет 20%, а сжиженного газа — 50%. Прогнозные потери государственного и местных бюджетов в 2018 году составили около 10 миллиардов гривен», — говорится в сообщении Нефтегазовой ассоциации Украины.

В ассоциации подчеркнули, что таких объемов нелегального оборота нефтепродуктов не существует ни в одной из соседних стран — ни в Европе, ни на постсоветском пространстве. Изучив мировой опыт контроля за оборотом топлива, Нефтегазовая ассоциация вместе с участниками рынка, специалистами Министерства финансов и Государственной фискальной службы разработали план законодательных изменений, которые позволят значительно уменьшить теневой рынок. Эти изменения были одобрены Верховной Радой Украины в виде закона № 2628 от 23 ноября 2018 года и должны были вступить в силу с 1 июля 2019 года. Однако на недавнем заседании правительства было принято решение отправить на доработку нормативные акты, необходимые для внедрения новшеств.

Нефтегазовая ассоциация призвала руководство страны не допустить дальнейшего погружения нефтегазового рынка в тень, снижения доходов в бюджеты Украины, а также уровня безопасности граждан.

Стоит напомнить, что, согласно новому законодательству, в Украине вводится лицензирование деятельности по торговле нефтепродуктами и их хранению. Лицензирование призвано побороть теневой рынок, так как каждая заправка с лицензией будет находиться в базе ГФС, и можно будет легко проверить, легальная АЗС или нет. На нефтебазах установят уровнемеры, акцизные счетчики по выдаче топлива и так далее. То есть будет введен тотальный контроль за всем перемещением нефтепродуктов. Правда, точная дата внедрения этих новшеств пока не известна.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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