Социальная ответственность бизнеса: системный вклад в экономику и развитие регионов

Украина

Корпоративная социальная ответственность (КСО) становится неотъемлемой частью бизнеса для все большего количества украинских компаний. Агроиндустриальный холдинг МХП, основанный и возглавляемый известным украинским бизнесменом Юрием Косюком, является крупнейшим производителем курятины, много лет системно вносит вклад в отечественную экономику и развитие регионов.

Сегодня компания входит в список крупнейших налогоплательщиков страны. Только за прошлый год МХП уплатил 3,2 млрд гривен налогов и сборов. Также по итогам 2018 года на 48% увеличена уплата местных и социальных налогов в сравнении с предыдущим периодом благодаря повышению эффективности и масштабу производственной деятельности, а также увеличению объемов продаж на внутреннем и внешнем рынках. Уплаченные предприятиями холдинга МХП налоги остаются на местах и содействуют активному развитию общин, формируют фундамент их финансовой независимости.

На предприятиях холдинга трудится свыше 28 тысяч сотрудников. В течение последних двух лет МХП удвоил расходы на оплату труда. Если в 2016 году фонд оплаты труда на более чем 30 предприятиях МХП в 14 регионах Украины составлял 2,33 млрд грн, то по итогам 2018 года на зарплаты сотрудников пошло 4,48 млрд грн. В 2019 году за 6 месяцев холдинг направил на оплату труда больше 2,34 млрд грн.

«МХП тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами: потребителями, партнерами (клиентами), местными общинами, инвесторами. Наши сотрудники — это жители сел и городов, где компания ведет свою деятельность. Мы постоянно на связи с местными общинами. МХП соблюдает принципы устойчивого развития и партнерства, привлекая общины к совместным проектам. Работая вместе, мы можем улучшить качество жизни в регионах, обеспечивая устойчивое развитие как МХП, так и Украины», — пояснил тесную связь деятельности МХП с интересами локальных общин Юрий Косюк на встрече с инвесторами.

В рамках проектов КСО за последние полтора года холдинг инвестировал свыше 262 млн гривен на ремонт дорог, школ и садиков, обустройство социальной инфраструктуры общего пользования, медицинскую помощь в селах, материальную помощь молодым семьям с детьми.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как компания МХП реализует уникальный проект «Село. Шаги к развитию». Это конкурс, в котором предприимчивые сельские жители могут представить свои идеи по созданию или развитию бизнес-проектов. Отбор и проверку проводит специальная комиссия. Победители конкурса получают от МХП денежные гранты на воплощение своей мечты. В нынешнем году это 50 тысяч гривен.

«Cоциальная составляющая была одним из важнейших критериев при отборе и оценке бизнес-планов конкурсантов. Таким образом наш холдинг старается не только давать толчок новым бизнес-инициативам, но и развивать регионы, наполнять местные бюджеты налогами и создавать новые рабочие места», — рассказала «ФАКТАМ» менеджер по социальной и корпоративной ответственности МХП Светлана Мигаль.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter