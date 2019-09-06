- 17:44 «Позор прикрой»: Волочкова возмутила верующих грудью в святом месте
- 17:44 Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку по дороге из Одессы в Черкассы: все подробности шокирующей истории
- 17:29 Зеленский внес изменения в состав СНБО: обновленный список
- 17:22 Литва — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
- 17:14 Благодаря сериалу от HBO? Установлен новый рекорд посещаемости зоны ЧАЭС
- 17:12 Социальная ответственность бизнеса: системный вклад в экономику и развитие регионов
- 17:05 Наталья Могилевская вернется в «Танці з зірками»
- 16:37 В Виннице мужчина истязал приемных детей и снимал порно с их участием
- 16:33 Дело Гримчака: Апелляционный суд оставил экс-замминистра под стражей
- 16:23 В Одессе вор-неудачник выпил коньяк и съел продукты хозяина квартиры
- 16:19 «Укрзалізниця» продлила маршрут поезда Киев – Ивано-Франковск
- 16:11 Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака
Социальная ответственность бизнеса: системный вклад в экономику и развитие регионов
Корпоративная социальная ответственность (КСО) становится неотъемлемой частью бизнеса для все большего количества украинских компаний. Агроиндустриальный холдинг МХП, основанный и возглавляемый известным украинским бизнесменом Юрием Косюком, является крупнейшим производителем курятины, много лет системно вносит вклад в отечественную экономику и развитие регионов.
Сегодня компания входит в список крупнейших налогоплательщиков страны. Только за прошлый год МХП уплатил 3,2 млрд гривен налогов и сборов. Также по итогам 2018 года на 48% увеличена уплата местных и социальных налогов в сравнении с предыдущим периодом благодаря повышению эффективности и масштабу производственной деятельности, а также увеличению объемов продаж на внутреннем и внешнем рынках. Уплаченные предприятиями холдинга МХП налоги остаются на местах и содействуют активному развитию общин, формируют фундамент их финансовой независимости.
На предприятиях холдинга трудится свыше 28 тысяч сотрудников. В течение последних двух лет МХП удвоил расходы на оплату труда. Если в 2016 году фонд оплаты труда на более чем 30 предприятиях МХП в 14 регионах Украины составлял 2,33 млрд грн, то по итогам 2018 года на зарплаты сотрудников пошло 4,48 млрд грн. В 2019 году за 6 месяцев холдинг направил на оплату труда больше 2,34 млрд грн.
«МХП тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами: потребителями, партнерами (клиентами), местными общинами, инвесторами. Наши сотрудники — это жители сел и городов, где компания ведет свою деятельность. Мы постоянно на связи с местными общинами. МХП соблюдает принципы устойчивого развития и партнерства, привлекая общины к совместным проектам. Работая вместе, мы можем улучшить качество жизни в регионах, обеспечивая устойчивое развитие как МХП, так и Украины», — пояснил тесную связь деятельности МХП с интересами локальных общин Юрий Косюк на встрече с инвесторами.
В рамках проектов КСО за последние полтора года холдинг инвестировал свыше 262 млн гривен на ремонт дорог, школ и садиков, обустройство социальной инфраструктуры общего пользования, медицинскую помощь в селах, материальную помощь молодым семьям с детьми.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как компания МХП реализует уникальный проект «Село. Шаги к развитию». Это конкурс, в котором предприимчивые сельские жители могут представить свои идеи по созданию или развитию бизнес-проектов. Отбор и проверку проводит специальная комиссия. Победители конкурса получают от МХП денежные гранты на воплощение своей мечты. В нынешнем году это 50 тысяч гривен.
«Cоциальная составляющая была одним из важнейших критериев при отборе и оценке бизнес-планов конкурсантов. Таким образом наш холдинг старается не только давать толчок новым бизнес-инициативам, но и развивать регионы, наполнять местные бюджеты налогами и создавать новые рабочие места», — рассказала «ФАКТАМ» менеджер по социальной и корпоративной ответственности МХП Светлана Мигаль.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!