В средние века, чтобы избавиться от нелюбимой жены, муж объявлял ее ведьмой, и женщину казнили

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 31...

Ровно 430 лет назад в немецком городке Кведлинбург на костер в один день отправили 133 (!) женщины, обвиненных в колдовстве

31 октября 1984 г. В результате покушения погибла премьер-министр Индии Индира Ганди.

1 ноября 1604 г. В Лондоне состоялась премьера трагедии Уильяма Шекспира «Отелло».

2 ноября 1894 г. Вступил на престол последний российский император Николай II.

3 ноября 1939 г. В Москве состоялось первое вручение медалей «Золотая Звезда» лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза. Награду получали 64 человека.

4 ноября 1914 г. В Нью-Йорке впервые был проведен публичный показ мод.

5 ноября 1934 г. На экраны вышел фильм братьев Васильевых «Чапаев», сразу ставший самой популярной картиной советского кино.

5 ноября 1934 г. Родилась известный украинский режиссер Кира Муратова.

6 ноября 1854 г. Авраам Линкольн стал президентом США.

Преследование ведьм и колдунов известно с давних времен, но особого размаха оно достигло в Западной Европе, когда в 1484 году Папа Римский Иннокентий VIII издал буллу «Всеми силами души», убедив всех в том, что колдовство вполне реально. В тот же период вышел трактат инквизитора Генриха Крамера «Молот ведьм». В книге излагалась точка зрения церкви на суть ведовства, где оно объявлялось худшим из преступлений и безжалостно каралось. Утверждалось, что, кроме вреда людям, еще одна задача ведьм — умножать на Земле нечистую силу и создавать проклятые места. Кроме того, приводилось деление ведьм на различные типы и разъяснялись основы судопроизводства по их делам. «Молот ведьм» стал настольной книгой инквизиторов, дав старт периоду в истории, получившему название «охота на ведьм». За последующие 200 лет книга выдержала 29 изданий. В XVI—XVII вв. еках охотники на ведьм отправили на смерть тысячи женщин. Европейская Реформация не только не изменила, но даже ухудшила ситуацию, ибо в протестантских государствах законы о колдовстве оказались значительно жестче, чем в католических.

В саксонском городке Кведлинбурге с населением 12 тысяч человек за один только день 1589 года были сожжены 133 женщины. В Силезии некий изобретательный инквизитор придумал специальную печь для сожжения ведьм. Люди, обвиненные в колдовстве, из страха и под пытками свидетельствовали против своих родных, соседей, случайных знакомых. Арест 12-летнего «прислужника дьявола» в немецком городе Ройтлинген привел к тому, что на основании его показаний были схвачены еще около 200 человек. В Германии было казнено больше всего людей. Особенной жестокостью отличились жители Кёльна, где каждый третий оказывался колдуном.

Сожжение ведьм у замка Рейнштейн. 1555 г.

Картина происходящего в немецком городе Бонне в начале XVII века запечатлена в письме некоего священника, адресованном графу Вернеру фон Сальму: «Кажется, вовлечено полгорода: профессора, студенты, пасторы, каноники, викарии и монахи уже арестованы и сожжены… Канцлер с супругой и жена его личного секретаря уже схвачены и казнены. На Рождество Пресвятой Богородицы казнили воспитанницу князя-епископа, девятнадцатилетнюю девушку, известную своей набожностью и благочестием… Трех-четырехлетних детей объявляли любовниками дьявола. Сжигали студентов и мальчиков благородного происхождения 9—14 лет. В заключение скажу, что дела находятся в таком ужасном состоянии, что никто не знает, с кем можно говорить и сотрудничать».

Подозреваемыми в колдовстве в первую очередь становились женщины, живущие обособленно и конфликтующие с соседями, повивальные бабки, знахарки и травницы. По мере того как «ведьминский террор» набирал обороты, обвинить могли любого человека, независимо от его пола, возраста и социального положения. Со временем речь шла уже не столько о колдовских, сколько о сатанистских процессах. Перед судом представали не только ведьмы, воровавшие коровье молоко, но и целые организации дьяволопоклонников. Механизм привлечения был прост: женщину, подозреваемую в колдовстве, начинали пытать, и она выдавала своих сообщников, которые под пытками «вспоминали» о других людях, якобы присутствовавших на шабашах и черных мессах, преклонявшихся там перед дьяволом и приносящих в жертву младенцев. Эти обвинения стали использовать для сведения политических счетов.

Ян Люйкен. Приготовления к казни в 1544 году. Гравюра XVII в.

Нередки были и жалобы мужей на своих жен. В те времена разрешение на развод было очень трудно получить, и мужья обвиняли жен в колдовстве и сексуальных сношениях с инкубами (в средневековых легендах распутный демон) по ночам. В свидетели мужчины призывали своих друзей, которые с готовностью подтверждали самые невероятные обвинения. После казни жены муж становился свободным и мог снова жениться. В целом обвинение в колдовстве было самым простым способом расквитаться с недругом. Человеку было достаточно заявить, что он видел кого-то летающим на метле или кочерге или слышал, как тот приносил обеты дьяволу, после чего в дело вступало следствие, которое очень активно применяло пытки, в результате чего ведьмы и колдуны рано или поздно сознавались.

Расправы были поставлены на поток, а на службе у инквизиции всегда состояло достаточно палачей, многие из которых своими деяниями вошли в историю. Так, в Лотарингии в течение 15 лет инквизитор Николя Реми лично сжег 900 женщин. Однажды начавшаяся в городе или деревне охота на ведьм уже не могла остановиться. Кое-где дело доходило до полного истребления женщин, в некоторых населенных пунктах судьи сожалели, что процесс остановился из-за… нехватки дров. Точное число жертв охоты на ведьм неизвестно. Говорят о 100 тысячах человек, хотя их наверняка было гораздо больше.

Лишь в XVIII веке европейские правители введением новых законов сумели прекратить охоту на ведьм. Способствовало этому и улучшение условий жизни. Последним человеком, казненным в Европе за колдовство, считается швейцарка Анна Гельди. Женщина под пытками призналась в занятиях черной магией.

Между тем в России до сих пор продолжается борьба с ведьмами. Так, по «просьбе ветеранов святой инквизиции» жительницу Сахалина объявили… колдуньей и сожгли ее дом



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