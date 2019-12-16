- 14:41 Кошмарные сны тренируют нервную систему
- 14:36 «Боженька накажет»: украшенная ликом Христа Собчак возмутила сеть
- 14:32 Жеребьевка Лиги Европы: «Шахтер» узнал соперника в 1/16 финала
- 14:29 Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
- 14:22 В Украине могут разрешить двойное гражданство: что об этом известно
- 14:22 В Киеве рухнуло ограждение возле железной дороги: фото с места ЧП
- 14:15 Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о своих детях в рождественском телешоу
- 14:14 Комитет Геруса стремится похоронить отрасль возобновляемой энергетики, — депутат
- 14:08 Нападает на детей возле школы: в Крыму объявлена охота на маньяка
- 13:38 В ход пошел слезоточивый газ: женщина устроила драку с полицейскими на вокзале в Киеве
- 13:35 Нардеп рассказал о "подводных камнях" законопроекта Зеленского о децентрализации
- 13:33 Где смотреть онлайн жеребьевку Лиги Европы: расписание трансляций
Кошмарные сны тренируют нервную систему
Мало кто после приснившегося кошмара чувствует себя хорошо и считает, что такой сон к добру (ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что значит, если приснился покойник, похороны и другие страшные или негативные события). Однако ученые из Университета Женевы (Швейцария) убеждены: такие сны полезны. По их мнению, они тренируют нервную систему — готовят ее к стрессовым ситуациям и позволяют справиться с повышенной тревожностью.
Ученые провели несколько экспериментов, во время которых следили за работой мозга спящих добровольцев. Оказалось, когда человеку снились кошмары, активизировались две зоны мозга, связанные с ощущением страха и задействованные в подготовке организма к угрозе. В течение недели добровольцы по утрам описывали свои сны и эмоции. Затем участникам исследований показывали фотографии, на которых изображены сцены насилия или стихийные бедствия. Как оказалось, чем сильнее был страх во сне, тем меньше активировались зоны мозга, связанные с отрицательными эмоциями, во время бодрствования. Это значит, что человек спокойнее реагирует на стресс днем.
Почему снятся кошмары? Так, по мнению психологов, нервная система человека справляется с неприятными эмоциями и сложными ситуациями. После конфликта на работе, крупной ссоры подобные сны вполне закономерны. Кошмары могут присниться тем, кто спит в душном помещении, на неудобной кровати. Также они нередко бывают у людей, которые привыкли поздно и плотно ужинать, у увлекающихся алкоголем, кофе, а также у тех, кому приходится принимать препараты, влияющие на работу мозга. Ученые считают, что бытовые приборы тоже нередко становятся причиной кошмаров: электромагнитное излучение оказывает влияние на мозг. Их лучше выключать из электросети.
Когда человек после страшного сна просыпается с удушьем, стоит записаться к кардиологу и проверить сердце.
Если кошмары начинают беспокоить постоянно, это может быть симптомом развивающегося заболевания мозга, утверждают исследователи из университета Торонто (Канада). Также частые кошмары — симптом депрессии.
Читайте также: Что значит, если снятся животные: сонник «ФАКТОВ»
Читайте также: Приснились мама, отец, бабушка или дедушка: трактовка снов с родственниками (сонник)
Читайте также: Ничего хорошего не ждите: что делать, если приснилась свадьба (сонник)
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как нужно засыпать и пробуждаться, чтобы оставаться бодрым весь день.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!