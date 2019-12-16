Кошмарные сны тренируют нервную систему

Здоровье и медицина

Мало кто после приснившегося кошмара чувствует себя хорошо и считает, что такой сон к добру (ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что значит, если приснился покойник, похороны и другие страшные или негативные события). Однако ученые из Университета Женевы (Швейцария) убеждены: такие сны полезны. По их мнению, они тренируют нервную систему — готовят ее к стрессовым ситуациям и позволяют справиться с повышенной тревожностью.

Ученые провели несколько экспериментов, во время которых следили за работой мозга спящих добровольцев. Оказалось, когда человеку снились кошмары, активизировались две зоны мозга, связанные с ощущением страха и задействованные в подготовке организма к угрозе. В течение недели добровольцы по утрам описывали свои сны и эмоции. Затем участникам исследований показывали фотографии, на которых изображены сцены насилия или стихийные бедствия. Как оказалось, чем сильнее был страх во сне, тем меньше активировались зоны мозга, связанные с отрицательными эмоциями, во время бодрствования. Это значит, что человек спокойнее реагирует на стресс днем.

Почему снятся кошмары? Так, по мнению психологов, нервная система человека справляется с неприятными эмоциями и сложными ситуациями. После конфликта на работе, крупной ссоры подобные сны вполне закономерны. Кошмары могут присниться тем, кто спит в душном помещении, на неудобной кровати. Также они нередко бывают у людей, которые привыкли поздно и плотно ужинать, у увлекающихся алкоголем, кофе, а также у тех, кому приходится принимать препараты, влияющие на работу мозга. Ученые считают, что бытовые приборы тоже нередко становятся причиной кошмаров: электромагнитное излучение оказывает влияние на мозг. Их лучше выключать из электросети.

Когда человек после страшного сна просыпается с удушьем, стоит записаться к кардиологу и проверить сердце.

Если кошмары начинают беспокоить постоянно, это может быть симптомом развивающегося заболевания мозга, утверждают исследователи из университета Торонто (Канада). Также частые кошмары — симптом депрессии.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как нужно засыпать и пробуждаться, чтобы оставаться бодрым весь день.

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