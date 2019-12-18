После операции по уменьшению желудка человек теряет пять — семь килограммов в месяц, — врач

Прямая линия

Если к врачу обращается пациент, у которого талия тонет в жировых складках, вес, даже навскидку, далек от нормального, а одежда куплена в отделе для «особо крупных», можно с уверенностью сказать: у такого человека есть целый букет болезней. Страдающие ожирением и суперожирением не бывают полностью здоровыми людьми. Первый шаг к выздоровлению — желание исправить ситуацию. «Для этого человеку нужна мотивация, которую в одних случаях помогает сформулировать врач, в других ключевые фразы находят друзья», — говорит заведующая гастроэнтерологическим отделением Центра инновационных медицинских технологий Национальной академии наук Украины Елена Бака. Как восстановить работу органов желудочно-кишечного тракта? Какие специалисты должны проконсультировать пациента с метаболическим синдромом? Чем опасна бактерия хеликобактер пилори и как от нее защититься? На эти и другие вопросы во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила гастроэнтеролог Елена Бака. Читайте также: Ожирение в области живота — самое опасное: как высчитать свой нормальный вес

«Диета не поможет похудеть навсегда: чтобы получить результат, нужно изменить пищевые привычки»

*— Здравствуйте, Елена Михайловна! Это Ольга, 28 лет, Киев. Раньше я была худой, а после родов резко поправилась и продолжаю набирать вес. Что делать?

— Возможно, во время беременности у вас нарушился обмен веществ, поэтому необходимо провести диагностику и, при необходимости, медикаментозную коррекцию. Но все же в первую очередь проверьте, все ли у вас в порядке с режимом питания, проанализируйте, достаточно ли вы двигаетесь. Сегодня каждый может установить в телефоне шагомер и проконтролировать себя: удается проходить 12 тысяч шагов за день или нет.

— А каким должен быть режим питания?

— Считается, что нужен индивидуальный подход. Многое зависит от того, есть ли у человека непереносимость определенных продуктов, страдает ли он гастритом с повышенной кислотностью либо рефлюксной болезнью и так далее. Лучше режим питания обсудить вместе с врачом. Но есть и общие правила: основной прием пищи — обед. Завтрак не очень плотный, ужин — легкий. Большинству пациентов мы рекомендуем, чтобы не было обильного позднего приема пищи — есть можно не позже 19:00. Но если у человека повышена кислотность желудочного сока, врач, возможно, разрешит дополнительный легкий перекус. Такому пациенту на ужин желательно съесть кусочек мяса или рыбы. Наиболее популярная и правильная диета — средиземноморская: она включает морскую рыбу любых сортов, много овощей, минимум углеводов и сладостей. Собственно, это и не диета, а пищевой режим.

— Разве строгая диета не помогает похудеть?

— Чтобы получить эффект, надо поменять образ жизни, а не сесть на диету, а затем вернуться к прежнему питанию. Например, я категорически против голодания, потому что голод для организма — это стресс, и долго жить в таком режиме опасно. Монодиеты — когда разрешено пить только кефир или есть только яблоки и так далее — тоже не могут быть полезны. Ведь надо получать с пищей все необходимые вещества. Мы не можем существовать, полностью отказавшись от белков, в умеренном количестве нам нужны и жиры, и углеводы. Поэтому я рекомендую вам обратиться к врачу, чтобы вместе с ним подобрать оптимальный пищевой режим, с учетом ваших вкусов. И следовать ему всю жизнь. Постепенно вы похудеете. Но так будет, если у вас нет серьезных сбоев в работе гормональной системы, нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Возможно, доктор порекомендует пройти обследования, проконсультироваться еще у эндокринолога, диетолога, психотерапевта. Тогда картина станет яснее.

— Это можно сделать у вас в клинике?

— Да. Записаться на прием к любому специалисту можно по телефонам: (044) 272−22−05, (044) 272−34−03. Адрес клиники: Киев, Вознесенский спуск, 22, электронная почта: [email protected] У нас работает многопрофильная команда, установлено самое новое оборудование для обследований, есть современная лаборатория. Приходите.

*— Добрый день. Это Инна из Боярки. Мне 37 лет. Вес — 130 килограммов. Когда я вижу еду, не могу сдержаться. А началось все с того, что я развелась с мужем. Как теперь сбросить вес?

— Хорошо, что вы признаете: проблема есть и с ней надо справиться. Думаю, с вами должен поработать психолог. Важно найти мотивацию, которая поможет изменить образ жизни. Кроме того, у людей с высоким индексом массы тела обычно нарушен обмен веществ. А если вы сдавали анализы на уровень сахара в крови и показатели оказались выше нормы, возможно, у вас диабет, и его надо лечить. Займитесь своим здоровьем серьезно. Ведь дело не только в том, как вы выглядите. У людей, страдающих ожирением, развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы — и приходится обращаться к кардиологу, из-за чрезмерной нагрузки разрушаются суставы, значит, нужен совет ортопеда, а гормональный сбой требует вмешательства эндокринолога. Если все же похудеть не удастся, остается метаболическая хирургия — операции по уменьшению объема желудка либо комбинированные вмешательства на желудке с выключением части тонкой кишки из процесса пищеварения. Это эффективные методики, которыми наши хирурги владеют в совершенстве. Но начинать все же надо с визита к гастроэнтерологу и психологу.

*— Елена Михайловна? Это Анна из Василькова. Я уже несколько раз то худела благодаря диете, то опять поправлялась до ста килограммов. Люблю готовить, это мое хобби. А как готовить и не пробовать?

— Надо решить, что для вас важнее — хобби или состояние здоровья. Пациентам, которые приходят ко мне на прием, сразу говорю: это должно быть ваше решение — сбросить лишний вес. Никто не сможет похудеть вместо вас. А вот врачебный контроль очень помогает держаться в форме. Мы вместе с пациентом и другими специалистами разрабатываем план действий. Начинаем с подробного сбора анамнеза, антропометрических измерений (рост, вес, индекс массы тела, объем талии, объем бедер). Иногда нужны инструментальные методы обследования, чтобы выявить сопутствующие патологии. Даются диетические рекомендации, определяется объем физических нагрузок, назначается, если есть необходимость, медикаментозное лечение. В течение месяца пациент работает над собой, затем во время контрольного визита измерения проводятся повторно. Получается очень наглядно: можно проследить динамику показателей. Кроме того, мы обсуждаем, какие проблемы возникли, по пунктам разбираем, что удалось, а что — нет. Ежемесячный контроль очень важен и существенно повышает эффективность лечения.

Чем опасно ожирение Нарушается обмен веществ.

Меняется гормональная система, развивается сахарный диабет.

Страдает сердечно-сосудистая система.

Суставы испытывают перегрузку и разрушаются из-за артроза.

«Метаболическая операция может излечить от диабета»

*— «ФАКТЫ»? Это Лариса Николаевна, Киев. Какой вес считается критическим? Никак не могу решиться на операцию по уменьшению желудка. Как она проходит?

— Мы ориентируемся не на вес. Есть известная формула, по которой можно высчитать индекс массы тела: вес делится на рост в квадрате. Если цифра получается больше 40 — это прямое показание к бариатрической операции. Существуют разные методики ее проведения.

Наиболее популярная в мире — рукавная резекция, при которой убирается часть желудка с зоной, активно продуцирующей гормон грелин. Формируется желудочная трубка небольшого диаметра, благодаря чему уменьшается разовый объем принимаемой пищи. Пациент не может съесть больше, чем нужно. А убрав гормонпродуцирующую зону, мы добиваемся снижения чувства голода и быстрого насыщения.

— Как быстро после операции можно похудеть?

— В среднем идет снижение веса на пять — семь килограммов в месяц. За год получается почти на 60 килограммов.

*— Беспокоит Ярослав из Чернигова. У меня ожирение. Расскажите, как вы лечите пациентов после уменьшения желудка?

— Лечения никакого нет. Только наблюдаем. Рекомендации по питанию остаются те же, что и до операции, по объему пищи — тоже. Человек не может есть слишком много и привыкает к новым нормам. Тем самым формируется правильное пищевое поведение. Желание переедать пропадает.

— Есть какие-то ограничения?

— Как у всех, кто дорожит здоровьем: жареное, жирное, продукты, содержащие консерванты, исключить. Пища должна быть натуральная, максимально здоровая — разнообразная, полноценная по своему составу, наличию витаминов и микроэлементов.

— А гастроэнтеролога придется часто посещать?

— Большинство пациентов после операции хорошо себя чувствуют. Но в течение первых лет мы обязательно проводим контроль уровня железа в крови, витаминов, микроэлементов. Есть протоколы, по которым мы работаем, там четко прописано, какие показатели следует контролировать и с какой периодичностью. Затем человек обращается только при необходимости.

Кстати, даже при небольшом весе, если диагностирован тяжелый сахарный диабет — это уже показание к бариатрической, или метаболической, операции. Благодаря ей удается существенно снизить, а во многих случаях даже нормализовать уровень сахара в крови.

Правила питания Отказаться от жареного и жирного.

Ограничить употребление углеводов.

Не покупать продукты с консервантами.

Придерживаться средиземноморской диеты (в нее входят морская рыба, сезонные овощи, растительное масло).

Соблюдать питьевой режим (полтора-два литра жидкости в течение дня).

«Изжогу „гасить“ содой недопустимо»

— Здравствуйте, беспокоит Леонид из Харькова. Меня мучает изжога, и я «гашу» ее содой. Но жена считает, что этого делать нельзя. Она права?

— Несомненно. «Гасить» содой изжогу недопустимо: идет резкое защелачивание желудка, а затем секреция усиливается. Эффективно справиться с изжогой помогают современные препараты (в частности, ингибиторы протонной помпы). Но назначить их должен врач. Никакого самолечения в этом случае не может быть! Важно объективно оценить состояние желудка и пищевода. Для этого понадобится обследоваться: возможно, сделать гастроскопию, при необходимости — биопсию, провести некоторые тесты. После этого врач посоветует, что делать конкретно вам. А общие рекомендации таковы: питаться регулярно, без больших перерывов, делать акцент на белковой пище (мясо, рыба). На переваривание такой еды расходуется избыток соляной кислоты. Не стоит есть на ночь, носить тесную одежду, тугие пояса. Спать лучше на кровати с приподнятым головным концом. Это уменьшит проявления заболевания.

Зачастую при рефлюксной болезни симптомы имитируют стенокардию: пациент жалуется на боль за грудиной, обращается к кардиологу, а уже этот врач направляет его к гастроэнтерологу. Еще одно проявление заболевания — ночной кашель. Человек считает, что у него проблемы с бронхами или легкими, а пульмонолог рекомендует проконсультироваться у гастроэнтеролога. То же касается боли в горле, которую может провоцировать рефлюкс.

*— Беспокоит Ирина из Запорожья, 30 лет. Проблема у меня деликатная: мучаюсь запорами. Есть ли эффективные лекарства или рецепты?

— С этой проблемой надо разбираться серьезно: выяснить, нет ли в кишечнике препятствий для нормального прохождения стула (врожденных или приобретенных), не страдает ли человек синдромом раздраженного кишечника, часто ли у него бывают стрессы. Во время приема гастроэнтеролог подробно расспросит вас о характере питания, о том, сколько воды вы пьете в течение дня, делае-те ли зарядку. Все это знать очень важно. Затем обследование покажет состояние кишечника. На основе этой информации врач даст вам конкретные рекомендации. А для большинства они таковы: утро должно начинаться со стакана прохладной воды, в течение дня надо выпивать полтора-два литра жидкости. Питаться необходимо регулярно, а от сдобы и сладостей лучше отказаться. К каждому приему пищи можно добавлять клетчатку. Физические нагрузки, улучшающие перистальтику кишечника, обязательны. Можно заниматься йогой, плаванием, просто ходить пешком. Важно, чтобы кишечник опорожнялся утром и этот рефлекс сформировался.

Как избавиться от запора Выпивать натощак стакан прохладной воды, пить достаточно жидкости в течение дня.

Питаться регулярно, употребляя растительную клетчатку, свежие овощи и фрукты.

Заниматься йогой, плаванием, ходить пешком.

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