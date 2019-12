Не спорт и не диета: Эд Ширан рассказал, как похудел на 23 килограмма

Шоу-бизнес

Женившийся в начале года на хоккеистке популярный британский певец Эд Ширан также вынужден держать себя в форме — не только для выступлений на сцене, но и для личной жизни.

О том, как ему это удается, Эд разоткровенничался в новом выпуске подкаста Behind the Medal, пишет Hello!

Оказывается, на помощь 28-летнему Эд Ширан пришли не не правильное питание и даже не спорт, а отказ от вредных привычек.

«Я долгое время не занимался спортом. И вообще мне это не очень удавалось: в детстве, когда мы играли в футбол, я обязательно попадал мячом в окно… Три года назад я бросил курить, потом начал заниматься фитнесом, и мне неожиданно это понравилось», — рассказал приятель принца Гарри.

По словам Ширана, он не занимается фанатически спортом, но каждое его утро начинается с 45-минутной пробежки и заплыва в бассейне: «Мой организм смог выдерживать тренировки, только когда легкие полностью восстановились после курения. Я люблю тренажерный зал, но больше предпочитаю бег на свежем воздухе. Еще я увлекся ездой на велосипеде, во время нее я могу остаться наедине со своими мыслями».

Однако мировое турне, которое продлилось больше года и во время которого певец заработал рекордные 775 миллионов долларов, внесло свои коррективы в тренировочный план.

В его начале певец весил около 100 килограммов, а к концу с — уже 76. Труднее всего было придерживаться здорового питания в США. Обычный ужин после концерта там состоял из куриных крылышек, картофеля фри и пива.

В ближайшем будущем Эд Ширан собирается воспользоваться своим длительным отпуском и подготовиться к марафону.

«Я определенно хочу пробежать марафон. И я хочу его пробежать там, где меня не найдут папарацци и вообще никто. Возможно, это будет в Японии, Китае или в какой-нибудь холодной стране», — делится он планами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре Эд Ширан навестил британского принца Гарри. Визит был приурочен ко Дню психического здоровья, который отмечают в мире 10 октября. Знаменитости обсудили между собой проблемы, связанные с депрессией и стрессом. И совместно призвали людей оказывать помощь своим друзьям, общаться между собой «не страдать в одиночестве».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter