Взрыв на авиазаводе в США: пострадали люди

В США, где россияне недавно собирались купить турбину для бурения в Арктике, произошел взрыв на авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас).

Об этом передает CNN.

Pictures of #Beechcraft explosion courtesy of Dave Barton. @KSNNews pic.twitter.com/BUwfSlTa31

В результате инцидента часть крыши завода обрушилась. Причиной взрыва стала утечка на производственной линии, по которой на завод поступал жидкий азот. Эту утечку удалось ликвидировать, однако она привела к взрыву в большой емкости с жидким азотом. Точные причины первоначальной утечки еще предстоит установить

Some photos from the Beechcraft building explosion this morning @KAKEnews pic.twitter.com/8RFSZ943e5