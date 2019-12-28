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Взрыв на авиазаводе в США: пострадали люди
В США, где россияне недавно собирались купить турбину для бурения в Арктике, произошел взрыв на авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас).
Об этом передает CNN.
Сообщается, что, по предварительным выводам, причиной взрыва стала утечка на производственной линии, по которой на завод поступал жидкий азот.
Pictures of #Beechcraft explosion courtesy of Dave Barton. @KSNNews pic.twitter.com/BUwfSlTa31— Jeff Herndon (@JeffHerndonKSN) 27 декабря 2019 г.
В результате инцидента часть крыши завода обрушилась. Причиной взрыва стала утечка на производственной линии, по которой на завод поступал жидкий азот. Эту утечку удалось ликвидировать, однако она привела к взрыву в большой емкости с жидким азотом. Точные причины первоначальной утечки еще предстоит установить
Some photos from the Beechcraft building explosion this morning @KAKEnews pic.twitter.com/8RFSZ943e5— Photojournalist Nolan Roth (@KAKENolan) 27 декабря 2019 г.
Глава медицинской службы округа Сэджвик Джон Галлахер сообщил, что 11 человек после происшествия доставили в больницы, еще четверым оказали помощь на месте. Один из пострадавших получил серьезные травмы.
Nitrogen Tank explosion Beechcraft/ Textron in Wichita, KS pic.twitter.com/Ynalwtybnj— Shane Haberlein (@HaberleinShane) 27 декабря 2019 г.
Начальник отдела пожарной охраны Уичито Джеймс Фромм сообщил журналистам, что у спасателей нет данных о том, что кто-то мог оставаться в здании. Большинство работающих на заводе людей отправились на каникулы из-за праздников.
Завод Beechcraftпринадлежит компании TextronAviationи производит одномоторные и двухмоторные самолеты. По словам пресс-секретаря Textron Aviation Стефани Хардер, здание, в котором произошел взрыв, является частью комплекса, где собирают экспериментальные самолеты.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.