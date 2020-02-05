Здоровье и медицина

Паника и страх перед коронавирусом — это стресс, который снижает иммунитет, — врач

Ситуация с распространением коронавируса напоминает боевые сводки. Новый возбудитель обнаружен уже у месячного китайского младенца. В Италии и Японии на карантине стоят океанские лайнеры, где выявлены случаи заражения путешественников. Интернет переполнен фейковыми объявлениями о средствах диагностики и лечения новой инфекции. Цены на обычные защитные маски взлетели в несколько раз. Многие страны отменили авиарейсы в Китай, не принимают у себя и китайских туристов. Подтверждено лабораторно свыше 24 тысяч новых случаев заболевания. Почти 500 человек умерли, причем два — за пределами Китая: на Филиппинах 44-летний мужчина, а в Гонконге 39-летний больной. Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации международного уровня. Кроме стремительного распространения, эксперты учитывали, что многие страны, где недостаточно развита экономика и слабая система здравоохранения, не смогут эффективно противостоять новой эпидемии.

«Бывает бессимптомное течение инфекции»

— Летальность при заражении новым вирусом приблизительно два процента, то есть умирают двое больных из 100, — рассказала «ФАКТАМ» вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко. — На днях я участвовала в европейской телеконференции, во время которой обсуждались вопросы, связанные с распространением нового коронавируса. Подтверждено, что инкубационный период может достигать 14 дней и столько же в среднем длится заболевание.

— Какие еще новости?

— Вирус довольно нестойкий вне организма. Бывает бессимптомное течение инфекции. Тесты обнаружили коронавирус у ребенка, но признаков болезни у него нет.

Алла Мироненко подчеркнула: новый вирус пришел к человеку от животных. Поскольку возбудитель изменился, чтобы перешагнуть межвидовой барьер, можно сделать вывод, что он будет меняться и дальше. В итоге возможны два пути развития ситуации: вирус или исчезнет, как это случилось с другим возбудителем тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), или превратится в обычный респираторный вирус, которых насчитывается около 200.

— Если вирус хочет выжить, то должен стать менее агрессивным, — объяснила Алла Мироненко. — Таков закон природы: убив свою жертву, вирус (а это внутриклеточный паразит) лишается возможности паразитировать.

«Попадание вируса в Украину — это вопрос времени»

По словам инфекциониста, старшего преподавателя Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидата медицинских наук Юрия Жигарева, Украина пока не готова справляться с ситуацией, если коронавирус проникнет в страну.

— Нет костюмов для защиты медиков, оборудования в больницах, чтобы массово помочь пациентам с пневмонией и дыхательной недостаточностью. Также нет специфической противовирусной терапии, и лечение больных только симптоматическое.

Юрий Жигарев считает, что попадание вируса в Украину — это вопрос времени. Сегодня люди много путешествуют, и границы никто не закроет. А если пациент с симптомами простуды придет к семейному врачу, который не догадается спросить, был ли человек в Китае или общался с теми, кто вернулся из Поднебесной, то доктор просто выпишет лекарство и отправит лечиться домой.

— Как поступите вы, если на прием придет больной с подозрением на заражение коронавирусом?

— Закрою двери, отключу вентиляцию, выключу кондиционер, надену респиратор. Именно респиратор, а не медицинскую маску. Эти средства работают по-разному: маска не дает больным распространять инфекцию, задерживая микробы возле лица. А респиратор фильтрует воздух, который человек вдыхает.

Далее подробно расспрошу пациента о том, где, как и когда он мог заразиться, — соберу эпидемический анамнез. Также выясню, с кем больной находился в контакте в течение последних двух недель, чтобы связаться с этими людьми и установить за ними наблюдение. Заболевшего сразу госпитализируют в инфекционное отделение.

Лечим больного соответственно симптомам. Если у него дыхательная недостаточность, срочно доставим в реанимацию, где есть необходимая аппаратура.

Главное — не бояться и не паниковать. Страх — это стресс, снижающий защитные силы и ослабляющий иммунитет.

Как уберечься от заражения респираторными вирусами

Важно как можно чаще мыть руки с мылом, пользоваться влажными салфетками.

Старайтесь избегать многолюдных мест, сторониться тех, кто кашляет, тяжело дышит.

Носите перчатки и не снимайте их в транспорте.

Постарайтесь избавиться от привычки чесать нос и трогать лицо руками.

Придя домой или в офис, промойте нос солевым раствором, можно также прополоскать рот водой.

Не употребляйте сырые или плохо обработанные продукты — мясо, рыбу, яйца, молоко.

В случае, если вы контактировали с человеком, побывавшим в Китае, обязательно сообщите об этом врачу.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», в Харькове с подозрением на коронавирус изолировали шестерых студентов из Китая, а в Одессе на рынке «7-й километр» страх перед опасной инфекцией вызвал настоящую панику. Тем временем ученые назвали дату, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter