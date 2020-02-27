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Виталий Кропачев: «Центрэнерго» работает на российском угле. В то время как в Украине достаточно своего»

Выступая 25 февраля на всеукраинском совещании работников угольной отрасли, президент Зеленский жестко поставил перед министром энергетики Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт угля и электроэнергии, поскольку в первую очередь следует загрузить работой украинских горняков и энергетиков. У многих вызвало недоумение, что Зеленский взялся за спасение углепрома, где назревает масштабный кризис, поскольку это точно не «парафия» главы государства. Однако с его видением полностью солидарен известный украинский бизнесмен Виталий Кропачев. Он рассказал «ФАКТАМ» о своей концепции развития угольной отрасли, переживающей сейчас далеко не лучшие времена, и о том, что на самом деле стало причиной задолженности по зарплате на его предприятиях.

— Виталий Валерьевич, в последнее время в ваш адрес звучит столько негатива… Вот и президент Зеленский на совещании угольщиков сказал, что получил жалобу от работников центральных обогатительных фабрик «Украина», «Мирноградская» и «Россия», принадлежащих вашей компании «Укрдонинвест», о том, что им пять месяцев не платят зарплату. Глава государства при всем честном народе пообещал передать эту жалобу в правоохранительные органы.

- Давайте поговорим и об этом, и о положении дел в угольной отрасли, и о государственной политике по отношению к горнякам. На мой взгляд, глобальная проблема в том, что руководство Минэнерго довело отрасль до фактического банкротства.

На совещании угольщиков председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец правильно сказал, что это вообще-то аномально, когда для выплаты задолженности по зарплате шахтерам потребовалось вмешательство президента. Помните, на Львовщине Зеленский устроил такой разнос чиновникам, что потом шахтеры получали деньги ночью?

Что касается работы наших обогатительных фабрик «Украина», «Мирноградская» и «Россия», мы выполнили все обязательства перед государством. Продукцию, в соответствии с заключенными договорами, отгрузили вовремя и в полном объеме. Однако рассчитываться с нами никто не спешит.

— Какая уже задолженность государственных шахт перед фабриками?

— Порядка 30 миллионов гривен.

— Сколько людей осталось без средств к существованию?

- На этих трех фабриках около тысячи человек. Мы могли бы поступить по-другому: с момента частичной или полной остановки работы по обогащению просто уволить людей и оставить только охрану. Но это же может вызвать социальный взрыв.

Был уверен, что рано или поздно дело дойдет до такой точки кипения, и тогда придется включать все рычаги для решения целого комплекса проблем.

— А теперь, получается, этой темой буду заниматься правоохранительные органы.

- Надеюсь, разберутся. И правоохранительные органы, и Кабмин. Пусть сначала выяснят, почему вообще возникла задолженность перед шахтерами и перед фабриками, с чего началась вся история. Нам должно ГП «Держвугілляпостач», а ему порядка 1,1 миллиарда гривен — ПАО «Центрэнерго».

— Что стряслось с «Центрэнерго»? Было же прибыльное предприятие.

— До определенного времени — да. Но прошлым летом туда зашел новый менеджмент. За девять месяцев 2019 года результат его работы — убыток в 1,5 миллиарда гривен, а за год эти показатели, видимо, достигнут 2,2−2,5 миллиарда.

— Но разбираться начнут, видимо, с вашего «Укрдонинвеста». Вы готовы предоставить все документы силовикам?

- Конечно. Более того, я совсем не против. У меня полностью прозрачный бизнес. В любой момент по первому требованию все покажем и все расскажем. Заодно покажем суммы, которые нам должно «Центрэнерго», с которого, по сути, и начинается весь бардак, извините за такой эпитет.

А теперь давайте разберемся в неприглядной роли Минэнерго во всей этой истории. Возьмем, допустим, ту же шахту «Краснолиманская», которая входит в «Укрдонинвест». В свое время в развитие этого предприятия мы вложили порядка трех миллиардов гривен. Оно работало в нормальном режиме.

«Краснолиманка» всегда была сориентирована на коксовую группу углей, то есть на металлургию. Не мы были инициаторами ее перехода в энергетику, а Минэнерго. Причем это было сделано принудительно. Дело в том, что в самом начале оккупации Донбасса были критически сложные осенне-зимние периоды, поскольку мы лишились шахт, добывающих антрацит (они теперь находятся в ОРДЛО), и требовалось спешно модернизировать блоки электростанций, до войны работавших на антраците. Надо было спасать страну. И мы отнеслись к этому с пониманием.

А теперь, когда с какого-то перепугу перешли на российский уголь, нам не хотят платить за уголь, который мы уже отгрузили. Возникает логичный вопрос: кто виноват? Кропачев? Нет.

— Вы объяснили все это людям?

— Конечно. Но люди требуют свое. Они вправе вовремя получать заработную плату, и я их понимаю на сто процентов. Не раз общался с трудовыми коллективами. Объяснял, что вынужден ждать, когда со мной рассчитаются.

— Как на это реагируют в Минэнерго?

- По меньшей мере, странно. Министр вообще не идет на контакт. Он не считает, что в отрасли есть проблемы и что нужно о чем-то говорить. Мы писали официальные письма, звонили, предлагали встретиться. Мы ведь игроки рынка. С нами надо разговаривать, нравится ему это или нет.

Впрочем, с Оржелем никто из других крупных игроков, насколько я понимаю, тоже не находит общий язык, поскольку человек вообще не в материале. У меня ощущение, что на это место назначили первого встречного. Оржель более-менее разбирается в альтернативной энергетике (он ее горячий поклонник), но ни малейшего понятия не имеет ни о балансе электроэнергии, ни о балансе производства добычи угля. Скажите, может ли адекватный чиновник, возглавляющий Министерство энергетики, угольной промышленности и экологии, заявлять, что шахтерам пора начинать переучиваться? Значит, он считает, что угольная отрасль не нужна.

— Вы это серьезно?

- Ну да. Согласен, все это похоже на бред. Но ведь это общеизвестный факт. Разве так должен себя вести государственный служащий страны, где полным-полно запасов угля?

Мы такое уже проходили. Когда-то у нас был газ по 50 долларов за кубометр, и все ринулись переводить электростанции и котельные на голубое топливо. Сегодня таких цен нет. И тарифы за коммуналку сами знаете какие. А ведь ТЭЦ и котельные могли бы продолжать работать на угле, как и работали прежде, только применяя современные технологии.

Я сколько лет твержу одно и то же: Украине нужно отстаивать свою энергонезависимость, а уголь — один из ее кластеров. Многие «диванные» эксперты рассказывают, что в мире снижают добычу угля. Это ложь. Недавно услышал, что Польша якобы добывает 80 миллионов тонн угля. Нет, Польша добывает 131 миллион. И там постоянно наращивают объемы (польские СМИ периодически публикуют очень наглядную динамику). Россия добывает 330 миллионов тонн в год и не собирается останавливаться. В Китае вообще более миллиарда тонн в год.

— А мы?

— У нас постоянное проседание. Держимся где-то на одной позиции, но развития нет вообще. На совещании угольщиков прозвучало, что в этом году выделено два миллиарда гривен на техническое перевооружение угледобывающих предприятий.

— Это много или мало?

- Ничтожно мало. 326 миллионов из них уже потрачено на выплату заработной платы. Уверен, что еще миллиард «доедят», и тогда о развитии можно будет забыть.

Президент правильно сказал, что надо искать стратегического инвестора. Им может быть ДТЭК (структура Рината Ахметова. — Авт.) или еще кто-то. Инвестирование давным-давно пора начать, а у нас затевают какие-то мало кому понятные игрища.

— В Украине вообще разработана стратегия развития угольной отрасли?

— Мы предложили свой план технического перевооружения с привлечением крупного производителя угольно-шахтного оборудования — китайской компании Sany. Официально отправили письмо в Кабмин.

— И как там отреагировали?

— Ответа пока нет, ждем.

Еще раз повторяю. У нас нет государственной позиции в энергетических вопросах. Главный вопрос — мы хотим быть энергонезависимыми?

— Энергетика — одна из краеугольных основ безопасности любого государства.

- Разумеется. Это знает любой студент.

А теперь смотрите. 2 декабря был подписан указ президента о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности». Там в каждом пункте прописаны четкие сроки выполнения. И что дальше? На этом все закончилось. Нет никаких действий. По сути, поговорили и разошлись. Если в нашей стране уже указы президента не выполняются, то, извините, до чего мы дойдем?

Ситуацию еще усугубило отсутствие профессиональных консультантов и, следовательно, донесение неправдивой информации до первых лиц. В итоге имеем то, что имеем.

— Вы хотите сказать, что на Банковой получают искаженную информацию?

- Уверен в этом. Не знаю компаний, которые сначала платят в бюджет колоссальные отчисления, а потом начинается странный спад. Как это объясняют руководству страны?

Расскажу еще об одном крайне важном аспекте. «Центрэнерго» ведь теперь работает на российском угле. В то время как в стране достаточно своего. Кто мне может объяснить, почему мы завозим российский уголь? Волынец тоже об этом регулярно говорит.

Кто-то в верхах ведь должен разработать внятную государственную политику по квотированию углей, завезенных из России. Когда в Польшу попытались завезти российский уголь, там начались активные протесты, которые продолжаются до сих пор. Шахтеры вышли и перекрыли дороги, а из их угольного министерства выгнали чуть ли не всех чиновников. А мы встречаем российский уголь хлебом-солью.

Тогда возникает совсем не праздный вопрос: кому это выгодно? Вот мы привезли российский уголь. Покупаем его дешевле, чем украинский? Нет. Электроэнергия стала дешевле? Нет. «Центрэнерго» больше заплатило в бюджет? Нет. Тогда в чем выгода для государства? Следующий вопрос: а зачем мы вообще это делаем? Вот чем правоохранительным органам следовало бы заняться.

Постоянно слышу какие-то разговоры: «Вот Кропачев такой-сякой». Но мы всегда были заинтересованы, чтобы украинские государственные предприятия добывали больше угля. Однако, несмотря на это, с каких-то пор почему-то государство решило покупать не украинский уголь, а российский. И что тогда государство хочет?

— Вы видите какой-то выход из этого тупика?

- Во-первых, надо провести фундаментальный аудит всего угольного рынка. Во-вторых, для «Центрэнерго» должен быть в приоритете государственный уголь. Не важно, кто его будет обогащать, это не принципиально. В-третьих, четко понимать, что компания «Центрэнерго» может работать с прибылью, она просто обязана ее «генерировать». Сейчас прибыли нет. Значит, надо задать вопросы руководству, затем наблюдательному совету, а главное — главе Фонда госимущества: что эти великие деятели делают на своих рабочих местах, если компания движется к краху? Кто-то же должен за это ответить.

— В кулуарах совещания многие открытым текстом говорили о том, что Оржель не на своем месте.

- Мое видение — на это место должен прийти человек с твердой государственной проукраинской позицией.

Да, в том, что сегодня нет безубыточно работающих государственных угольных и углеперерабатывающих предприятий, вина не только сегодняшнего руководства. Но Оржель эту ситуацию усугубляет и просто загоняет сферу в тупик.

Недавно в руки попал документ «по результатам совещания под председательством премьер-министра». Оржелю поручено подготовить доклад о ликвидации шахт с учетом предложений и расчетов: Минсоцполитики — о возможном увольнении шахтеров; Мининфраструктуры — о привлечении уволенных работников к инфраструктурным проектам; Донецкой и Луганской ОГА — об использовании средств, предусмотренных в госбюджете, на финансовую поддержку мер по созданию рабочих мест для развития инфраструктуры. Срок — до 16.00 28 января 2020 года. Есть и приказ министра от 27 января 2020 года. Цитирую: «Підготувати доповідь стосовно ліквідації шахт». Вот и все. Это политика на уничтожение огромной отрасли.

На совещании угольщиков президент сказал Оржелю: «Вы сначала решите старые проблемы шахтеров, а потом говорите о новых». Он прав на сто процентов.

Шахты и фабрики накапливают долги. Что-то же надо срочно делать. Необходимы быстрые и жесткие меры. Мы предлагали выход из этой ситуации. Предыдущий министр не был согласен с этой концепцией. А нынешний о ней и знать не хочет.

Для чего тогда стране шахтеры? Давайте их уволим и будем покупать уголь по 200 долларов за тонну у России…

— А сейчас сколько стоит тонна нашего угля?

- 100 долларов. Как говорится, почувствуйте разницу.

И еще. Мы решаем сегодняшние проблемы. А нам нужно думать о стратегии на десятилетия. В угольной сфере ставки делают серьезные международные игроки — Россия со своими мощными запасами и Польша, наращивающая добычу. Наши соседи мыслят стратегически. Они стремятся зайти на наш рынок, чтобы через пять-десять поглотить его полностью. И тогда мы будем покупать уголь у них. Причем совсем по другим ценам. Эти внешние игроки будут диктовать нам свои условия. Потом не говорите, что я не предупреждал…

Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил о том, что импорт электроэнергии из России уничтожит отечественную угольную отрасль.



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